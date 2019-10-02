Первая «Ласточка» проехала из Петербурга в Иматру

Между Петербургом и Иматрой давно хотят запустить электричку. И без преувеличения историческое событие произошло 28 сентября – тестовая «Ласточка» успешно проехала из Северной столицы до приграничного финского города. Путь лежал через Выборг и Светогорск. А пассажирами стали представители профильных ведомств и органов обеих стран, в том числе Октябрьской железной дороги и финского транспортного агентства.

Пробный прогон они оценили положительно, а запуск маршрута экономически выгодным. Но несмотря на это пока рано говорить, что скоро обычные туристы смогут прокатиться на международной «Ласточке». На железнодорожном пути нужно решить еще много проблем. Например, оборудовать помещения для погранслужб, сделать платформы. Кроме того, на участке от Каменногорска до Светогорска нужно провести электричество. Пробный поезд на этом отрезке ехал с помощью тепловоза. А станция Светогорск, кстати, сегодня действует только как грузовая и пока не готова принимать пассажиров.

– Следующим шагом на пути реализации идеи о запуске электрички станет подготовка технико-экономического обоснования целесообразности проекта, – отметили в ФГКУ Росгранстрой.

Впереди подготовка документов, на основании которых взвесят все «за» и «против» идеи регулярного сообщения Петербург – Иматра. Однако сроки и источники финансирования нового маршрута пока не называются.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Если все «срастется» с «Ласточками» до Финляндии, то электрички будут ходить по следующему маршруту: Петербург – Выборг – Каменногорск – Светогорск – Иматра. Путь составит 209 километров. В идеале «Ласточки» будут ездить по три пары в день, а время в пути займет около двух-трех часов. И как отмечается на официальном сайте администрации Иматры, стоимость поездки в одну сторону может варьироваться от 8 до 18 евро, то есть от 600 до 1200 рублей.

КСТАТИ

Сегодня пассажиров из Петербурга в Финляндию возят поезда «Аллегро» и «Лев Толстой». Следуют они в Хельсинки только через станцию Вайниккала.