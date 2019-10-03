Обзор матча «Зенит» - «Бенфика» 2 октября 2019 – 3:1. Счет, голы, статистика игроков

Возвращение Лиги чемпионов в Петербург получилось резвым – уже на первых минутах «Зенит» и «Бенфика» обменялись опасными ударами.

После этого на 15 минут на поле установилось спокойствие – соперники попеременно атаковали, но теряли мяч вдали от чужих ворот. За половину тайма вратари коснулись мяча лишь по разу. А взрыв пришел, когда не ждали – Артем Дзюба ворвался в штрафную с левого фланга и тут же получил передачу. После этого снова на поле установилось спокойствие – команды подолгу держали мяч, но без опасных передач в штрафную. В течении нескольких минут футбол и вовсе выглядел комичным – команды не могли сделать даже трех передач без ошибок. Спокойствие нсколько раз нарушил Ракицкий – его диагональные передачи направо выводили в прорыв партнеров, но тех быстро накрывали соперники. «Бенфика» же в последние 15 минут тайма вообще забыла дорогу к воротам «Зенита». На том первым тайм и завершился. 1:0 в пользу «Зенита».

Второй тайм начался как и первый – с опасного момента у ворот «Бенфики» - Дзюба с лета пробил в ближний угол, но мяч в броске отбил вратарь. Этот момент задал тон всему тайму – теперь уже соперники заиграли намного быстрее и острее. Мяч быстрее проходил центр поля, команды намного чаще стали пасовать вперед, причем быстрые атаки выглядели столь же опасно, как и позиционные. Был момент, когда у ворот «Зенита» стало тревожно – гости около минуты владели мячом, подавали угловой, снова навешивали. Снял напряжение проход Вячеслава Караваева. Едва выйдя на замену, новичок «Зенита» промчался к воротам соперника, выждал паузу и прострели вдоль ворот – катящийся к ним защитник «Бенфики» закатил мяч в свои ворота.

Уже на первых минутах «Зенит» и «Бенфика» обменялись опасными ударами.Фото: ФК "Зенит"

Вынужденная отыгрывать два мяча «Бенфика» пошла вперед почти всей командой, чем и воспользовался «Зенит» - стало появляться больше свободных зон. Сердар Азмун получил пас в штрафной, обвел вратари и закатил мяч в пустые ворота. Через пару минут нападающий «Зенита» забил в похожей ситуации, но судья за несколько секунд до этого зафиксировал офсайд.

«Бенфика» не сдавалась и уже вскоре вышедший на замену Де Томас так пальнул с 25 метров, что мяч вонзился в сетку ворот Лунева.

К основному времени матча судья добавил 5 минут, которые почти полностью атаковала «Бенфика». Пару раз, после прострела и углового гости могли забить второй мяч, но последняя атака осталась за «Зенитом». Итоговый счет матча «Зенит» - «Бенфика» 2 октября 2019 – 3:1.

Итоговый счет матча «Зенит» - «Бенфика» 2 октября 2019 – 3:1.Фото: ФК "Зенит"

Статистика матча «Зенит» - «Бенфика» 2 октября 2019

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) – 3:1 (1:0)

Составы команд

«Зенит»: Лунев, Смольников (Осорио, 63), Иванович,Ракицкий, Сантос, Барриос, Оздоев, Шатов (Караваев, 68), Дриусси, Дзюба, Азмун (Ерохин, 82)

«Бенфика»: Влаходимос,Тавареш, Гримальдо, Жардел, Диаш, Фейса (Кайо, 60), Габриэл, Пицци (Мораис, 60) ,Сильва, Таарабт, Сеферович(Де Томас, 81)

Голы матча «Зенит» - «Бенфика» 2 октября 2019: Дзюба, 21; Диаш (автогол), 70; Азмун; Де Томас, 85

Предупреждения: Ракицкий, 44

Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Испания)

2 октября. Санкт-Петербург. «Газпром-Арена». Зрителей (вмещает 68 646)