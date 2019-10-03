Поехали: Прямая онлайн-трансляция с открытия станций метро Фрунзенского радиуса 3 октября 2019 года

В Петербурге сегодня, 3 октября, ждут еще одного открытия новых станций Фрунзенского радиуса. В 17.30 «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» откроют для пассажиров! Напомним, официально станции запустили 5 сентября 2019 года, но в тестовом режиме. Как объясняли чиновники, из-за того, что были недоделки и это могло сказаться на безопасности людей. Рисковать не стали, а дождались разрешения на ввод в эксплуатацию этого участка от службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

Сегодня, в 17.00 первые лица города торжественно перережут красную ленточку на входе одной из станций метро и запустят первых пассажиров. Ожидается, что ежедневно новыми станциями метрополитена будут пользоваться более 900 тысяч петербуржцев.

Также известен уже и график работы новых станций фиолетовой ветки.

Журналисты «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге» вместе с первыми пассажирами проедут по Фрунзенскому радиусу. Следите за новостями - мы ведем прямую онлайн-трансляцию с открытия новых станций метро 3 октября 2019 года.