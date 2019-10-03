2019-10-03T12:25:14+03:00
Общество

Поехали: Прямая онлайн-трансляция с открытия станций метро Фрунзенского радиуса 3 октября 2019 года

С 17.30 3 октября 2019 года в Петербурге официально, теперь и для пассажиров, открываются станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Следим за долгожданным событием в режиме реального времени
Степан СТЕПАНОВНиколай КОЗИН
Поделиться:
Станции Фрунзенского радиуса откроют для пассажиров в 17.30 3 октября 2019 года.Станции Фрунзенского радиуса откроют для пассажиров в 17.30 3 октября 2019 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Петербурге сегодня, 3 октября, ждут еще одного открытия новых станций Фрунзенского радиуса. В 17.30 «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» откроют для пассажиров! Напомним, официально станции запустили 5 сентября 2019 года, но в тестовом режиме. Как объясняли чиновники, из-за того, что были недоделки и это могло сказаться на безопасности людей. Рисковать не стали, а дождались разрешения на ввод в эксплуатацию этого участка от службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

Сегодня, в 17.00 первые лица города торжественно перережут красную ленточку на входе одной из станций метро и запустят первых пассажиров. Ожидается, что ежедневно новыми станциями метрополитена будут пользоваться более 900 тысяч петербуржцев.

Также известен уже и график работы новых станций фиолетовой ветки.

Журналисты «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге» вместе с первыми пассажирами проедут по Фрунзенскому радиусу. Следите за новостями - мы ведем прямую онлайн-трансляцию с открытия новых станций метро 3 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«В кино меня мог бы сыграть Егор Бероев»: летчик Дамир Юсупов, посадивший на кукурузное поле самолет, рассказал о съемках в кино
Также легендарный пилот поделился с «Комсомолкой» своим отношением к славе и признался, что до сих пор хранит дома «памятный кукурузный початок»
Врач-психиатр: Неплохо было бы нашу медицину полечить. Хватит ее уже травмировать
Известный в Европе ученый, руководитель группы психиатрических исследований в НИИ нейрохирургии имени Бурденко Олег Зайцев ответил на «Вопрос дня» «Комсомольской правды» [аудио]
«Пока других не кину, деньги не верну». Как устроены строительные пирамиды
Доверившись предпринимателю из Калуги, жители Калужской, Тульской и Московской областей остались без денег и обещанных домов. Пытаясь добиться справедливости, пострадавшие объединяются, но получится ли у них наказать обманщика?
«В кино меня мог бы сыграть Егор Бероев»: летчик Дамир Юсупов, посадивший на кукурузное поле самолет, рассказал о съемках в кино
Также легендарный пилот поделился с «Комсомолкой» своим отношением к славе и признался, что до сих пор хранит дома «памятный кукурузный початок»
Когда 30-летние мужчины со слезами рассуждают об эмпатии и поисках гармонии, они становятся кормом для крабов
Наши колумнист Сергей Мардан считает - миллионам людей, которым сегодня по 20-30 лет, жизненный опыт не оставляет ни единого шанса на выживание в экстремальной ситуации
Новости 24
Петербуржец стал свидетелем перестрелки на проспекте Науки
Шептал на ухо и предлагал сделать массаж: Школьница из Колпина сдала маме неадекватного соседа
«Закрыла доступ к странице «ВКонтакте» и пропала»: в Луге ищут сбежавшую из дома школьницу
В Петербурге появился памятник шопоголикам
Молодую петербурженку украли на улице «по цыганским обычаям»
Водителей удивили индюки, переходящие по «зебре» дорогу в Пушкине
Суд арестовал имущество крупнейшего застройщика Шушар «Дальпитерстроя» на 158 миллионов рублей
В Петербурге хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
От метро «Шушары» до Колпино вновь пустят автобус
Девочка бросилась на капот моей машины и просила помочь: Многодетная мать из Выборга спасла школьницу от нападения неадекватного мужчины
Из-за семейного конфликта в Приморском районе спалили три иномарки
Два гниющих трупа в своей квартире нашла жительница Петербурга
У экс-игрока «Зенита» угнали новенькую иномарку за 1,6 миллиона рублей
13-летнюю девочку два года насиловал безработный отчим в Волхове
В Петербурге 64-летнюю пенсионерку подозревают в съемках порнографии с 5-летней внучкой
Как в тумане: Горячим паром заволокло целый дом в Колпино после аварии на теплосети
Водитель расстрелял молодого пассажира в своей машине и выбросил его на севере Петербурга
Пугающая старушка пыталась проникнуть во все припаркованные машины ночью в центре Петербурга