2019-10-03T13:10:19+03:00
Звезды

Эксперты провели исследование и выяснили: Сто лет назад Анненкирхе могла быть другого цвета

Для работы сотрудники храма использовали американский «умный» сервис [фото]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Когда-то мятного оттенка был, предполагают специалисты, только купол.Когда-то мятного оттенка был, предполагают специалисты, только купол.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Похоже, что век назад лютеранская церковь Анненкирхе, которая сегодня привлекает внимание своими интерьерами в духе декаданса и ярким мятным фасадом, была белой. К таким выводам пришли сотрудники храма, которые провели свое мини-исследование.

– У нас было несколько фотографий церкви, сделанных до перепроектирования ее в кинотеатр в 30-х годах, – рассказала «Комсомолке» пиар-директор Анненкирхе Анастасия Панина. – Всматриваясь в старые фотографии и работая с нейросетями, мы выяснили, что фасад, скорее всего, был белым, при этом купол – зеленым.

До и после «окрашивания» снимка. Фото: Анненкирхе / Algorithmia

До и после «окрашивания» снимка. Фото: Анненкирхе / Algorithmia

Для работы использовали американский «умный» сервис Algorithmia, который превращает черно-белые снимки в цветные. При этом выводы нейросети подтвердила неожиданная находка, сделанная в музейных архивах Царского Села.

– Случайно нашли через Госархив чудесную сувенирную тарелочку конца XIX века, которая хранится в Пушкине, – поясняет Анастасия. – На ней Аннекирхе изображена белой.

Черно-белая фотография в цвете. Фото: Анненкирхе / Algorithmia

Черно-белая фотография в цвете. Фото: Анненкирхе / Algorithmia

По мнению архитекторов, белый цвет лютеранской церкви – отнюдь не выдумка.

– Анненкирхе вполне могла быть белой: этот цвет действительно был характерен для храмов в стиле классицизма, – объясняет зампредседателя совета по церковной архитектуре Санкт-Петербургского отделения Союза архитекторов России Кирилл Яковлев. – Софийский собор в Царском Селе, Троицкий собор – примеров масса. На Валдае есть похожий собор святой Екатерины, который как раз возведен в то же время, что и Аненкирхе. И его цвет белый.

Менять цвет фасада в храме не планируют. Фото: Анненкирхе

Менять цвет фасада в храме не планируют. Фото: Анненкирхе

Сейчас храм готовится к масштабной реставрации с консервацией части обгоревших интерьеров и приспособлением остальных площадей под современное использование.

– Но менять цвет фасада мы не планируем, – добавляют в храме. – Ведь в мятном оттенке Анненкирхе тоже выглядит отлично.

СПРАВКА «КП»:

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Анны, или Анненкирхе, – федеральный памятник. Каменный храм заложили при Екатерине Второй, в 1775 году, а в 1779-ом церковь освятили.

В 1935-ом храм закрыли и приспособили под кинотеатр «Спартак». К середине 80-х он стал кинотеатром Госфильмфонда.

В 1992-ом в церкви возобновили службы. Но спустя пять лет фирма «Эрато» стала новым хозяином здания и решила открыть в нем ночной клуб. Битва верующих с бизнесменами длилась пять лет, и в 2002-ом городские власти выиграли суд против «Эрато». Вскоре в церкви вспыхнул пожар. Интерьеры выгорели полностью. Такими они остаются и сейчас: отреставрированы лишь фасады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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