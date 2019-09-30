Сто тысяч петербургских курильщиков отказались от сигарет

Такие результаты показало совместное исследование потребительского поведения Kantar, в котором участвовали 1100 человек из семи крупнейших городов России.

Выяснилось, что курит почти треть взрослых петербуржцев. Причём классические сигареты в руках жителей Северной столицы можно увидеть реже, чем в других городах. Дело в том, что жители города все чаще "изменяют" традиционным табачным изделиям, выбирая менее вредные, по их мнению, альтернативы. Так, уже каждый десятый курильщик Петербурга перешёл на электронные сигареты или системы нагревания табака: это в полтора раза больше, чем в целом по стране.

Причин для отказа от сигарет множество. 76 процентов бывших курильщиков задумались о здоровье, половину раздражал неприятный запах на руках и одежде, почти треть не хотела вызывать дискомфорт у окружающих, а каждый десятый заявил, что курить сигареты «стало стыдно».

ВРЕДА МЕНЬШЕ?

По данным Всемирной организации здравоохранения, курение ежегодно становится причиной смерти более семи миллионов человек. Из них около 310 тысяч — в России. Заболевания возникают в первую очередь из-за канцерогенов, которые выделяются при горении табака.

Служба общественного здравоохранения Великобритании констатировала, что «вейпинг как минимум на 95 процентов менее вреден, чем курение». Советуют переходить на электронные сигареты курильщикам, если они не могут сразу отказаться от никотина, и органы здравоохранения Канады и Новой Зеландии.

Мнения зарубежных специалистов подкрепляются и исследованиями наших учёных.

—В 2018 году наш институт провел сравнительное исследование содержания девяти ключевых токсичных веществ в дыме обычных сигарет и в аэрозоле электронных никотиносодержащих продуктов. Данные показали, что уровень содержания этих веществ в аэрозоле электронных сигарет на 80-95 процентов ниже, чем в сигаретном дыме, — подчеркнула заместитель директора по исследованиям и инновациям краснодарского Всероссийского научно-исследовательского института табака, махорки и табачных изделий Евгения Гнучих.

ДРУЗЬЯ ПОДСКАЖУТ

Интересно, что узнают об альтернативе сигаретам петербуржцы в основном благодаря «сарафанному» радио — от друзей и знакомых. Немаловажную роль играет и информация в точках продаж.

—Взрослые курильщики ищут другие варианты, беспокоясь о здоровье и комфорте окружающих. 78 процентов опрошенных назвали курение одной из важнейших социальных проблем. Международные и российские исследования подтверждают меньшее содержание вредных веществ в электронных сигаретах по сравнению с поджигаемыми табачными изделиями. Однако тот факт, что при переходе на электронные продукты люди больше всего опираются на рекомендации, говорит о недостатке информированности в обществе, — отметил Виктор Украинский, генеральный директор производителя электронных сигарет JUUL Labs в России. На российский рынок эта компания пришла осенью 2018 года. JUUL Lab занимает более 75 процентов рынка электронных никотиновых систем в США, а также работает в 17 странах мира. Свою миссию компания формулирует так: "улучшить жизнь миллиарда курильщиков по всему миру и помочь им избавив их от сигарет".