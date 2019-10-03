Гонки серии DTM пройдут на автодроме «Игора Драйв» под Петербургом в 2020 году

Легендарные автомобильные гонки немецкой серии DTM приезжают в Россию. И не просто, а в Петербург, точнее Ленинградскую область. Именно здесь, на трассе «Игора Драйв» в 2020 году состоится этап соревнований. Соглашение об этом стороны подписали 3 октября.

- 31 мая 2020 года комплекс откроется гонкой DTM, которая возвращается в Россию. Сегодня подписано пятилетнее соглашение, - сообщил в своем «Инстаграме» губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, участвовавший в церемонии.

По словам главы региона, автодром станет новой точкой притяжения в регионе и позволит открыть высокооплачиваемые рабочие места для местных жителей.

Заезды пройдут на новом автодроме "Игора Драйв". Фото: instagram.com/drozdenko_au

Что касается самих гонок, то серия DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) - это новая инкарнация легендарного немецкого кузовного чемпионата 80-90-х годов. Сейчас, после возрождения серии, она является одним из самых популярных в Европе автоспортивных соревнований, уступая разве что «Формуле-1».

Так в Германии, в день гонки, на трибунах собираются до 150 тысяч человек. При этом серия не ограничивается лишь домашними этапами и активно гастролирует. Принимала эти соревнования и Россия. С 2013 по 2016 год этап проходил на подмосковной трассе Moscow Raceway.

Теперь гонщиков и их «заряженную» технику ждут под Петербургом. Рев моторов огласит «Игору» с 29 по 31 мая 2020 года. Именно в эти гоночный уик-энд с предварительными заездами, квалификацией и, собственно, гонкой.

Напомним, что недавно появилась информация о том, что этап «Формулы-1» могут перенести из Сочи в Северную столицу. Если это произойдет то королевские гонки также примет новый, с иголочки, автодром.