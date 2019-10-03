Конкурс «Осенняя краса»: «Комсомолка» ищет самых ярких леди Петербурга

Для кого-то осень, возможно, и унылая пора. Но для нас она «очей очарованье». Ну, действительно, какое может быть уныние в яркости осенней листвы, в чашке горячего какао, когда за окном любимый, пусть и дождливый Петербург. В уютности теплых свитеров и даже в легком морозце, иногда прихватывающем щеки. Ну и конечно, не стоит забывать, что для женщин новый сезон – это всегда приятная возможность создать новый модный образ!

Мы готовы доказать всем: осень – чудесное время года. И хотим сделать это с вашей помощью! «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» и сеть магазинов «Baggins» объявляют конкурс «Осенняя краса».

Любите фотографироваться на фоне ярких листьев петербургских парков? Считаете своим лучшим селфи снимок на фоне пасмурной осенней набережной? Готовы похвастаться щедрым дачным урожаем, что принес вам сентябрь? Значит, у вас есть все шансы стать одной из победительниц конкурса «Осенняя краса» и отправиться на шопинг в магазины «Baggins» - за стильным клатчем, модной деловой сумкой, а возможно, и чемоданом для будущих летних путешествий!

«Baggins» – это 18 магазинов в центре Петербурга с широким выбором женских и мужских сумок, ремней, перчаток, зонтов, кошельков и других аксессуаров. Самая взыскательная модница найдет здесь для себя много интересного. Что бы вам не понадобилось: сумка для ноутбука или сумка на колёсах, через плечо, на плечо или модный рюкзак – в магазинах «Baggins» это есть! Кстати, любительницы делать осенние селфи наверняка оценят сенсорные перчатки, а прогнать подкрадывающуюся хандру поможет яркий зонт.

Главный приз - сертификат на 10 000 рублей от сети магазинов «Baggins».

ЧТО МОЖНО ВЫИГРАТЬ

- Главный приз для участницы, набравшей больше всего голосов: сертификат на 10 тысяч рублей от сети сеть магазинов «Baggins».

- 3 специальных приза для авторов самых креативных фото: сертификаты от «Baggins» на 3 тысячи рублей.

КАК УЧАСТВОВАТЬ

- Загрузить на сайт KP.RU свою фотографию на фоне осенних пейзажей, с осенним настроением. Снимки принимаются до 1 ноября 2019 года.

- Написать короткую историю, почему вы любите осень. Это повысит ваши шансы на победу. И не забудьте указать свой номер телефона: с авторами самых интересных историй мы пообщаемся в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM).

- Поделиться ссылкой на конкурс «Осенняя краса» в своих социальных сетях, пусть ваши друзья голосуют за вас.

- Итоги конкурса подведем в начале ноября.

Важно! На снимке обязательно должны быть изображены именно вы. Сюжет снимка должен отражать тему красоты осени, осеннего настроения и т.п. Участвовать в проекте могут представительницы прекрасного пола в возрасте от 18 лет и до бесконечности.

Вы можете загрузить любое количество фотографий, но в конкурсе примет участие только одна. В таком случае «Комсомолка» оставляет за собой право выбрать, какой из ваших снимков предложить для оценивания аудиторией и организаторами конкурса.

В конкурсе запрещается использовать различные механизмы накруток (искусственное увеличение количества «лайков»). Организаторы конкурса будут учитывать только органические голоса.