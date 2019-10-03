2019-10-03T19:32:31+03:00
Общество

Надевайте гидрокостюм: Штормовые волны на Финском заливе снял на видео смотритель маяка Толбухин

Прогноз погоды от маячника неутешительный [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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У маяка Толбухин в Финском залива заметили бушующие волны.У маяка Толбухин в Финском залива заметили бушующие волны.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ
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У маяка Толбухин в Финском залива заметили бушующие волны. Смотрители сняли на видео эффектную стихию. От сильных ударов по пирсу волны взлетали на высоту двухэтажного здания. Если погода с сильным ветром и дождями в четверг 3 октября явно не радовала горожан, то смотрителям маяка пришлось еще хуже. Работники в шутку советуют друг другу надевать гидрокостюм.

- Нас опять штормит… Ну, это бывает здесь часто. Кто-то не верит, что волны перекатываются через пирс. Ну-у-у, как салют! Ура! Вода уже в гараже, видимо. А так – все нормально, - рассказывает о происходящем на видео один из смотрителей Толбухина.

Напомним, что МЧС Санкт-Петербурга предупреждало горожан о сильном ветре во второй половине 3 октября. Порывы не больше 16 метров в секунду. Это еще не штормовой ветер, однако спасатели советуют петербуржцам не ходить близко с домами, возле деревьев, дорожных знаков и рекламных щитов. Все они могут внезапно упасть.

Смотритель маяка Толбухин снял гигантские волны в Финском заливе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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