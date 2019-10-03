С помпой, но без интернета: чем удивили петербуржцев новые станции метро
Этого долго ждали, и это наконец случилось - сегодня, 3 октября, в Санкт-Петербурге открыли три новые станции Фрунзенского радиуса: "Проспект славы", "Дунайскую" и "Шушары". Со второй попытки, зато со всем положенным шиком и лоском. О том, как это было - читайте в нашем специальном репортаже.
Открытие новых станций стало для людей настоящим праздником - причем для жителей не только Фрунзенского района, но и всего Санкт-Петербурга. Видимо, в качестве своеобразной моральной компенсации движение запустили почти на двадцать минут раньше, чем планировалось: не в 17:00, а в 16:43. Господа первые лица - специально прервавший отпуск губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Вячеслав Макаров - быстро управились с торжественной церемонией: перерезали специальными раритетными ножницами красную с золотом ленточку и сказали короткие напутственные речи.
Открытие новых станций в Санкт-Петербурге 3 октября 2019 года стало настоящим праздником.Фото: Олег ЗОЛОТО
- Было много сложностей, много проблем, - отметил Беглов. - Но мы правильно сделали, когда в сентябре запустили движение в тестовом режиме. За этот месяц мы устранили все недоделки и недочеты - в том числе проектные. И сегодня можно с уверенностью говорить, что все три станции полностью безопасны для пассажиров.
- Метро - это транспортная мускулатура города, - поддержал губернатора Макаров. - Сегодня и у нас, и у всего города действительно большой праздник. Так что - в добрый путь!
"Проспект славы" - самая большая и просторная станция из всех открытых.Фото: Олег ЗОЛОТО
После этого первые лица убыли осматривать станции на специальном вагоне, а в распахнувшиеся двери хлынул народ. Через минуту вестибюли были полны людей. А еще через 10-15 очереди к кассам если и не сравнялись, то по крайней мере приблизились к очередям в Эрмитаж в погожий летний день. Причем ехать собирались отнюдь не все: множество пассажиров пришли просто на экскурсию. Особенно на "Проспект славы" - самую большую и просторную станцию из всех открытых. Кто-то делал сэлфи, кто-то фотографировал интерьеры, кто-то взял с собой детей или пожилых родителей.
За месяц тестового режима станций устранены все недоделки и недочеты.Фото: Олег ЗОЛОТО
- Ну ты представляешь, где я?! - кричал в трубку седовласый мужчина на выходе со станции "Шушары". - В Шушарах! На метро приехал! Сейчас обратно поеду, а потом еще раз!
Впрочем, без неполадок не обошлось. Довольно быстро выяснилось, что на новых станциях нет интернета - его, по словам работников метрополитена, подключат в течение следующих нескольких дней. Исключение - "Шушары". Эта станция выходит прямо на поверхность, так что там уверенно ловит мобильная сеть.
Очереди в кассы.Фото: Олег ЗОЛОТО
Кроме того, в перегоне между "Дунайской" и "Шушарами" застрял один из первых поездов. Правда, ненадолго - всего-то на пять минут. Так что впечатления это происшествие никому не испортило - в вагоне пошутили про "паровозик, который не смог", да и забыли.
Многие пассажиры пришли просто на экскурсию.Фото: Олег ЗОЛОТО
Ну а если в целом, то все прошло хорошо: для многих, особенно - жителей Колпино - открытие новых станций стало настоящим глотком свежего воздуха и возможностью наконец-то избавиться от необходимости простаивать в километровых пробках по дороге на работу и домой. Благодаря открытию Фрунзенского радиуса транспортная доступность улучшилась для одного миллиона человек!
ОБНОВЛЕНО:
Похоже, "Дунайская" крещение питерскими дождями не прошла - очевидцы заметили, что с потолка в новеньком вестибюле стекают струи воды.
На Фрунзенском радиусе выстроились очереди за юбилейными жетонами.Купить заветные монетки пока можно только на трех станциях.Олег ЗОЛОТО
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
От метро «Шушары» до Колпино вновь пустят автобус
Это произойдет одновременно с открытием Фрунзенского радиуса для пассажиров (подробности)
«Друид» и очереди за жетонами: фото и видео с открытия Фрунзенского радиуса
Корреспонденты «Комсомолки» побывали на «Проспекте Славы», «Дунайской» и «Шушарах» (подробности)
Фрунзенский радиус открыт: Первый пассажир станций метро поделился своими впечатлениями
«Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» 3 октября 2019 года открыли для пассажиров (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Петербургский метрополитен»