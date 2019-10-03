С помпой, но без интернета: чем удивили петербуржцев новые станции метро

Этого долго ждали, и это наконец случилось - сегодня, 3 октября, в Санкт-Петербурге открыли три новые станции Фрунзенского радиуса: "Проспект славы", "Дунайскую" и "Шушары". Со второй попытки, зато со всем положенным шиком и лоском. О том, как это было - читайте в нашем специальном репортаже.

Открытие новых станций стало для людей настоящим праздником - причем для жителей не только Фрунзенского района, но и всего Санкт-Петербурга. Видимо, в качестве своеобразной моральной компенсации движение запустили почти на двадцать минут раньше, чем планировалось: не в 17:00, а в 16:43. Господа первые лица - специально прервавший отпуск губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Вячеслав Макаров - быстро управились с торжественной церемонией: перерезали специальными раритетными ножницами красную с золотом ленточку и сказали короткие напутственные речи.

Открытие новых станций в Санкт-Петербурге 3 октября 2019 года стало настоящим праздником.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Было много сложностей, много проблем, - отметил Беглов. - Но мы правильно сделали, когда в сентябре запустили движение в тестовом режиме. За этот месяц мы устранили все недоделки и недочеты - в том числе проектные. И сегодня можно с уверенностью говорить, что все три станции полностью безопасны для пассажиров.

- Метро - это транспортная мускулатура города, - поддержал губернатора Макаров. - Сегодня и у нас, и у всего города действительно большой праздник. Так что - в добрый путь!

"Проспект славы" - самая большая и просторная станция из всех открытых.Фото: Олег ЗОЛОТО

После этого первые лица убыли осматривать станции на специальном вагоне, а в распахнувшиеся двери хлынул народ. Через минуту вестибюли были полны людей. А еще через 10-15 очереди к кассам если и не сравнялись, то по крайней мере приблизились к очередям в Эрмитаж в погожий летний день. Причем ехать собирались отнюдь не все: множество пассажиров пришли просто на экскурсию. Особенно на "Проспект славы" - самую большую и просторную станцию из всех открытых. Кто-то делал сэлфи, кто-то фотографировал интерьеры, кто-то взял с собой детей или пожилых родителей.

За месяц тестового режима станций устранены все недоделки и недочеты.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Ну ты представляешь, где я?! - кричал в трубку седовласый мужчина на выходе со станции "Шушары". - В Шушарах! На метро приехал! Сейчас обратно поеду, а потом еще раз!

Впрочем, без неполадок не обошлось. Довольно быстро выяснилось, что на новых станциях нет интернета - его, по словам работников метрополитена, подключат в течение следующих нескольких дней. Исключение - "Шушары". Эта станция выходит прямо на поверхность, так что там уверенно ловит мобильная сеть.

Очереди в кассы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кроме того, в перегоне между "Дунайской" и "Шушарами" застрял один из первых поездов. Правда, ненадолго - всего-то на пять минут. Так что впечатления это происшествие никому не испортило - в вагоне пошутили про "паровозик, который не смог", да и забыли.

Многие пассажиры пришли просто на экскурсию.Фото: Олег ЗОЛОТО

Ну а если в целом, то все прошло хорошо: для многих, особенно - жителей Колпино - открытие новых станций стало настоящим глотком свежего воздуха и возможностью наконец-то избавиться от необходимости простаивать в километровых пробках по дороге на работу и домой. Благодаря открытию Фрунзенского радиуса транспортная доступность улучшилась для одного миллиона человек!

ОБНОВЛЕНО:

Похоже, "Дунайская" крещение питерскими дождями не прошла - очевидцы заметили, что с потолка в новеньком вестибюле стекают струи воды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/735699" frameborder="0"></iframe> На Фрунзенском радиусе выстроились очереди за юбилейными жетонами.Купить заветные монетки пока можно только на трех станциях.Олег ЗОЛОТО

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