«Я счастлив быть здесь»: Арнольд Шварценеггер выступил на форуме в Петербурге

Наверняка большая часть россиян хоть раз, да смотрела боевики с участием знаменитого голливудского актера Арнольда Шварценеггера. Но вряд ли многие могли надеяться увидеть «терминатора» вживую. Но 4 октября это произошло, пусть и не для всех. Увидеть выступление кинозвезды смогли посетители Synergy Global Forum, проходящего на «Газпром Арене».

- Шварценеггер вышел на сцену под динамичную мелодию «Bad To The Bone» из фильма «Терминатор-2», - сообщает с места событий корреспондент петербургской «Комсомолки».

В первых же словах экс-губернатор Калифорнии поблагодарил организаторов за возможность принять участие в форуме.

- Я счастлив быть здесь. Посмотрите на это место (о стадионе «Газпром Арена» - прим.ред.), оно выглядит фантастично, это впечатляет! - заявил «железный Арни».

На сцену "Газпром Арены" "железный Арни" вышел под узыку из "Терминатора-2".Фото: Роман ЛЯЛИН

После этого Шварценеггер рассказал свою историю успеха, посоветовал не бояться ошибок - «все их совершают» и упомянул о политических амбициях.

- Я был губернатором Калифорнии и хотел бы стать президентом США. И я бы выиграл, но мне не дают. Я родился в Австрии и по закону США не могу баллотироваться, - пожаловался Арнольд.

Также он вспомнил и о напряженности, которая царит в мире: «Мы все должны поддерживать дружеские отношения и не воевать. Но политика заставляет нас проявлять вражду друг к другу. Каждый из нас хотел бы жить в мирном обществе».

Но для пришедших на встречу с ним петербуржцев было важно не это, а то, что они увидели легенду своими глазами.

А после выступления со сцены голливудский актер уделил несколько минут журналистам на пресс-подходе. И после в программе у него была еще одна важная миссия: встретиться со своим самым преданным поклонником в России. Но это уже совсем другая история.