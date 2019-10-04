2019-10-04T14:31:48+03:00
Общество

«Я счастлив быть здесь»: Арнольд Шварценеггер выступил на форуме в Петербурге

Посмотреть на «железного Арни» собрались тысячи человек [видео]
Роман ЛЯЛИНПетр КИБЕР
Поделиться:
Арнольд Шварценеггер рассказал историю своего успеха участникам петербургского форума.Арнольд Шварценеггер рассказал историю своего успеха участникам петербургского форума.Фото: Роман ЛЯЛИН
Изменить размер текста:

Наверняка большая часть россиян хоть раз, да смотрела боевики с участием знаменитого голливудского актера Арнольда Шварценеггера. Но вряд ли многие могли надеяться увидеть «терминатора» вживую. Но 4 октября это произошло, пусть и не для всех. Увидеть выступление кинозвезды смогли посетители Synergy Global Forum, проходящего на «Газпром Арене».

- Шварценеггер вышел на сцену под динамичную мелодию «Bad To The Bone» из фильма «Терминатор-2», - сообщает с места событий корреспондент петербургской «Комсомолки».

В первых же словах экс-губернатор Калифорнии поблагодарил организаторов за возможность принять участие в форуме.

- Я счастлив быть здесь. Посмотрите на это место (о стадионе «Газпром Арена» - прим.ред.), оно выглядит фантастично, это впечатляет! - заявил «железный Арни».

На сцену "Газпром Арены" "железный Арни" вышел под узыку из "Терминатора-2". Фото: Роман ЛЯЛИН

На сцену "Газпром Арены" "железный Арни" вышел под узыку из "Терминатора-2".Фото: Роман ЛЯЛИН

После этого Шварценеггер рассказал свою историю успеха, посоветовал не бояться ошибок - «все их совершают» и упомянул о политических амбициях.

- Я был губернатором Калифорнии и хотел бы стать президентом США. И я бы выиграл, но мне не дают. Я родился в Австрии и по закону США не могу баллотироваться, - пожаловался Арнольд.

Также он вспомнил и о напряженности, которая царит в мире: «Мы все должны поддерживать дружеские отношения и не воевать. Но политика заставляет нас проявлять вражду друг к другу. Каждый из нас хотел бы жить в мирном обществе».

Но для пришедших на встречу с ним петербуржцев было важно не это, а то, что они увидели легенду своими глазами.

А после выступления со сцены голливудский актер уделил несколько минут журналистам на пресс-подходе. И после в программе у него была еще одна важная миссия: встретиться со своим самым преданным поклонником в России. Но это уже совсем другая история.

Арнольд Шварценеггер выступает на форуме в Петербурге.Экс-губернатор Калифорнии заявил, что "счастлив быть здесь"Роман ЛЯЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус: «Престиж России рушится. Мы можем оказаться в изоляции на десять лет»
Руководитель российского антидопингового агентства в интервью «КП» рассказал, что российские спортсмены рискуют остаться без двух Олимпиад, а Россия потерять все международные турниры [эксклюзив kp.ru]
Зачем в России другие языки, если есть русский?
На этот часто повторяющийся вопрос призван ответить конкурсе «Ключевое слово», организованный Федеральным агентством по делам национальностей и издательским домом «Комсомольская правда». Мы продолжаем принимать заявки на участие
Это же настоящий шантаж! В Самарской области с владельцев попавших в отлов собак требуют деньги за их возвращение
Зоозащитники утверждают, что предприниматель увозит животных в неизвестном направлении. Сам бизнесмен уверяет, что только хочет компенсировать таким образом свои расходы.
Новости 24
Петербурженка попросила полицию забрать ее пропавшего беззубого мужа у любовницы
Незаконный дом престарелых обнаружили на 18 этаже многоэтажки в Ленобласти
Двое молодых парней насмерть разбились на чужой иномарке под Тосно
Жительница Петербурга выпрыгнула из окна, пытаясь сбежать от ареста полицией
На видео попал таксист, устроивший неадекватные танцы у Ладожской в Петербурге
Из-за форума с участием Шварценеггера Петербург встал в пробках
В Санкт-Петербурге ищут парня, который украл из магазина косметики триммер для бикини
В Выборге женщина попала в реанимацию после пьнки во время стирки белья
За групповое изнасилование девушки в Петербурге арестованы двое мужчин
Пакет для шкурок в подарок: в Петербурге на «Авито» продают половинку дыни
В Петербургском метро объяснили причину протечки на станции «Дунайская»
В столице Карелии мужчина пытался «набить морду» банкомату
Петербурженка убила младшую сестру ударом ножа в спину
«Покидали вещи и ушли»: Петербуржцы жалуются на поведение китайских туристов в Эрмитаже