2019-10-04T21:48:22+03:00
Общество

Марина Зезкова из Петербурга стала призером конкурса «Учитель года России - 2019»

Педагог по французскому из гимназии №171 получила награду - Малого хрустального пеликана
Полина ЖУКОВА
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Стало известно имя лучшего учителя России-2019.Стало известно имя лучшего учителя России-2019.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Лучшие педагоги страны: учительница по русскому и литературе из Волгограда, учительница по химии из Саратова, биолог – из Республики Татарстан, педагог по географии – из Московской области. И из Северной столицы – учительница по французскому. Так выглядела пятерка финалистов конкурса «Учитель года России». Вечером 4 октября стало известно, кто из них получил главный приз и стал Учителем года России в 2019 году. Большого хрустального пеликана из Москвы увезла преподаватель Лариса Арачашвили в Волгоград – именно она абсолютный победитель конкурса. А вот Малый пеликан достался педагогу из петербургской гимназии №171 Марине Зезковой как призеру состязания. Учительнице из Северной столицы по французскому всего 32 года, но преподает она вот уже 10 лет. Марина Зезкова окончила Российский государственный педагогический университет имени Герцена.

Юбилейный, 30-й по счету конкурс «Учитель года» состоял из трех очных туров. Конкуренция была очень большая, ведь боролись за почетное звание лучшие педагоги из всех регионов страны! На состязание все они собрались в Грозном – право провести конкурс Чечня получила благодаря победителю прошлого года.

Во время первого этапа учителя проводили уроки и внеурочное мероприятие. Во второй тур перешли уже 15 учителей – лауреаты конкурса. Им предстояло провести мастер-класс и продемонстрировать свои профессиональные навыки, а затем представить образовательные проекты. По итогам этого тура строгое жюри определило пятерку сильнейших – призеров «Учителя года».

Третий же тур состоялся в Москве. Накануне, 3 октября, пять финалистов прошли решающие испытания – «Публичную лекцию» и «Разговор с Министром». В этом году темой для обсуждения стала «Воспитание в школе в условиях современных вызовов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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