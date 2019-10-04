Большой OFF-ROAD Volkswagen - по-настоящему большой тест-драйв

В «Охта Парке» 21 сентября Фольксваген Центры Пулково, Лахта и Таллинский провели «Большой OFF-ROAD Volkswagen», где петербуржцы могли ближе познакомиться с внедорожниками марки и попробовать их в деле.

В течение всего дня участники мероприятия имели уникальную возможность протестировать Volkswagen Touareg, Teramont и Tiguan в самых суровых условиях эксплуатации. Специально для этого была подготовлена трасса с внедорожными препятствиями, призванная продемонстрировать впечатляющие технические возможности автомобилей. Кроме того, поклонники виртуальной реальности могли пройти тест-драйв в специальной зоне VR, даже не выходя на улицу.

Гостей ждало еще множество развлечений: розыгрыши подарков, выступление шоу-группы, мастер-классы по 3D-моделированию, презентации автомобилей в дополненной реальности и фотозона EURO 2020.

Все участники «Большого OFF-ROAD Volkswagen» получили от нас гарантированные эксклюзивные предложения на покупку VW Touareg, Teramont и Tiguan.

Вы, также, можете cтать обладателем одного из впечатляющих внедорожников, и среди представленных автомобилей в наших дилерских центрах, вы найдете то, что подходит именно вам:

- Volkswagen Touareg. На класс выше! Стильный, мощный, технологичный внедорожник в премиум сегменте.

- Volkswagen Teramont. Больше, чем просто большой! Качественный, современный, вместительный семейный автомобиль.

- Volkswagen Tiguan. Почувствуй свободу! Стильный, технологичный, авантюрный внедорожник для среднего класса.

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