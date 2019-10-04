Арнольд Шварценеггер в Петербурге восхитился Эрмитажем и оценил русских женщин

Звезда фильма "Терминатор" и "Командос" вызвал своим приездом в Петербург нстоящий ажиотаж. Горожане могли встретить Арнольда Шварценеггера на дворцовой площади и возле "Зенит-арены", где голливудский актер выступал на бизнес-форуме.

- Ваш Эрмитаж меня просто покорил. Спасибо вам, что приняли меня. Для меня это было неожиданностью, - признался Арнольд на открытии форума. – А Газпром-арена великолепна и производит сильное впечатление. Очень современная.

Железный Арни восхитился русскими женщинамиФото: Олег ЗОЛОТО

Отдельно железный Арни затронул и вопрос о красоте русских женщин.

- То, что русские женщины самые красивые – очень справедливое выражение, - признал актер. - Но не стоит их мерить только красотой. Все российские женщины умные, талантливые и одаренные.

Шварценеггер встретился в России и со своим преданным поклонникомФото: Олег ЗОЛОТО

К слову, Шварценеггер встретился в России и со своим преданным поклонником, который страдает инвалидностью. Для него этот день стал лучшим в его жизни.

- Я сумел передать ему письмо, жаль только, что чай не смог попить с ним, - поделился впечатлениями Сергей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/735859" frameborder="0"></iframe> Арнольд Шварценеггер выступает на форуме в Петербурге.Экс-губернатор Калифорнии заявил, что "счастлив быть здесь"Роман ЛЯЛИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я хотел стать президентом США, но мне не дают»: Арнольд Шварценеггер выступил на форуме в Петербурге

Посмотреть на «железного Арни» собрались тысячи человек [видео] (подробности)