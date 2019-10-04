2019-10-04T18:49:24+03:00
Общество

В «Атомфлоте» опровергли сообщения о запуске двух ядерных реакторов в центре Санкт-Петербурга

Речь идет об энергетических установках самого мощного в мире ледокола «Арктика» - сейчас он стоит на верфи на Васильевском острове
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4 октября городские СМИ, сообщили, что на ледоколе «Арктика», который стоит сейчас на Васильевском острове, запустили ядерные реакторы.4 октября городские СМИ, сообщили, что на ледоколе «Арктика», который стоит сейчас на Васильевском острове, запустили ядерные реакторы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня, 4 октября, жителей Санкт-Петербурга перепугало (хотя кого-то и, напротив, обрадовало) известие о том, что в центре города запустили ядерные реакторы. Речь шла об энергетических установках РИТМ-200, расположенных на борту ледокола проекта 22220 «Арктика» - сейчас он стоит на верфи Балтийского завода на Васильевском острове. По сообщениям некоторых местных СМИ, скоро реакторы выведут на минимально контролируемый уровень мощности, а потом отправят огромное судно на ходовые испытания.

Между тем в отделе коммуникаций «Атомфлота» в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию рассказали, что реакторы на «Арктике» находятся в режиме предпусковой проверки. Ключевое слово – «предпусковой».

- По предварительным данным, проверка продлится до двух недель, - уточнили в ведомстве. – Только после их завершения станет возможным выход реактора на минимальный контролируемый уровень мощности и проведение нейтронно-физических измерений.

Вот так выглядит ядерный реактор РИТМ-200 - один из двух установленных на «Арктика» и других ледоколах проекта 22220. Сейчас этого уже не увидишь - он закрыт сверху толстой свинцовой крышкой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вот так выглядит ядерный реактор РИТМ-200 - один из двух установленных на «Арктика» и других ледоколах проекта 22220. Сейчас этого уже не увидишь - он закрыт сверху толстой свинцовой крышкой.Фото: Артем КИЛЬКИН

Проще говоря, по официальным данным пока реакторы на ледоколе не активны. Если проверки завершатся успешно (а мы уверены, что так оно и будет), их запустят в работу и перейдут, образно выражаясь, к «тонкой настройке».

Но даже когда реакторы введут в рабочий режим, никакой опасности для жителей Санкт-Петербурга не возникнет. Так, в одном из предыдущих интервью «КП-Санкт-Петербург» главный конструктор ледоколов проекта 22220 Вадим Ивлев отмечал, что каждая из двух установок окружена специальным контуром биологической защиты: стеной из толстых блоков особой формы и из особого сплава. Поэтому речи об утечках идти не может.

Не наводить панику советуют и сторонние специалисты:

- Атомные реакторы прогоняют через множество самых разных проверок, - поясняет доктор физико-математических наук, профессор, действительный член Академии инженерных наук России Игорь Голутвин. – Причем начиная еще со стадии проектирования. К тому же созданием конкретно этого реактора занимались очень ответственные люди. Я знаю их лично, и я уверен в том, что они не допустят ни малейшей опасности для города и его жителей.

К концу 2019 года «Арктика» должна отправиться на ходовые испытания. Спустя некоторое время за ней последуют остальные ледоколы проекта 22220 - «Сибирь» и «Урал». Фото: Артем КИЛЬКИН

К концу 2019 года «Арктика» должна отправиться на ходовые испытания. Спустя некоторое время за ней последуют остальные ледоколы проекта 22220 - «Сибирь» и «Урал».Фото: Артем КИЛЬКИН

По предварительным прогнозам, в конце 2019 года «Арктика» должна выйти на ходовые испытания в Балтийское море. А в 2020, если все пойдет по плану, ее отправят на «постоянное место работы» - в Арктику, на Северный морской путь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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