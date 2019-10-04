В «Атомфлоте» опровергли сообщения о запуске двух ядерных реакторов в центре Санкт-Петербурга

Сегодня, 4 октября, жителей Санкт-Петербурга перепугало (хотя кого-то и, напротив, обрадовало) известие о том, что в центре города запустили ядерные реакторы. Речь шла об энергетических установках РИТМ-200, расположенных на борту ледокола проекта 22220 «Арктика» - сейчас он стоит на верфи Балтийского завода на Васильевском острове. По сообщениям некоторых местных СМИ, скоро реакторы выведут на минимально контролируемый уровень мощности, а потом отправят огромное судно на ходовые испытания.

Между тем в отделе коммуникаций «Атомфлота» в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию рассказали, что реакторы на «Арктике» находятся в режиме предпусковой проверки. Ключевое слово – «предпусковой».

- По предварительным данным, проверка продлится до двух недель, - уточнили в ведомстве. – Только после их завершения станет возможным выход реактора на минимальный контролируемый уровень мощности и проведение нейтронно-физических измерений.

Вот так выглядит ядерный реактор РИТМ-200 - один из двух установленных на «Арктика» и других ледоколах проекта 22220. Сейчас этого уже не увидишь - он закрыт сверху толстой свинцовой крышкой.Фото: Артем КИЛЬКИН

Проще говоря, по официальным данным пока реакторы на ледоколе не активны. Если проверки завершатся успешно (а мы уверены, что так оно и будет), их запустят в работу и перейдут, образно выражаясь, к «тонкой настройке».

Но даже когда реакторы введут в рабочий режим, никакой опасности для жителей Санкт-Петербурга не возникнет. Так, в одном из предыдущих интервью «КП-Санкт-Петербург» главный конструктор ледоколов проекта 22220 Вадим Ивлев отмечал, что каждая из двух установок окружена специальным контуром биологической защиты: стеной из толстых блоков особой формы и из особого сплава. Поэтому речи об утечках идти не может.

Не наводить панику советуют и сторонние специалисты:

- Атомные реакторы прогоняют через множество самых разных проверок, - поясняет доктор физико-математических наук, профессор, действительный член Академии инженерных наук России Игорь Голутвин. – Причем начиная еще со стадии проектирования. К тому же созданием конкретно этого реактора занимались очень ответственные люди. Я знаю их лично, и я уверен в том, что они не допустят ни малейшей опасности для города и его жителей.

К концу 2019 года «Арктика» должна отправиться на ходовые испытания. Спустя некоторое время за ней последуют остальные ледоколы проекта 22220 - «Сибирь» и «Урал».Фото: Артем КИЛЬКИН

По предварительным прогнозам, в конце 2019 года «Арктика» должна выйти на ходовые испытания в Балтийское море. А в 2020, если все пойдет по плану, ее отправят на «постоянное место работы» - в Арктику, на Северный морской путь.