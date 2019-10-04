Невероятные приключения автомобилистов в Петербурге продолжаются

Чтобы попасть в финал, слушателям радиостанции необходимо внимательно слушать эфир в период со 2 октября по 23 октября. Каждый будний день в указанный период звучит специальный вопрос от редакции. Первый, кто присылает правильный ответ на WhatsApp радиостанции «Авторадио-Санкт-Петербург» по номеру +7-911-98-98-884 , получает путёвку в финал, где покажет свои силы. Всего будет определено 32 участников-машин.

Задача всех финалистов в день проведения Автоквеста 26 октября: от начала старта пройти все необходимые точки в городе, которые заранее обозначаются редакцией, и найти ответы на задания от Авторадио. Финал состоится в ТЦ «Охта Молл». В этот же день Авторадио Санкт-Петербург проведёт концерт, приуроченный ко Дню автомобилиста. На мероприятии предусмотрена развлекательная программа для всех гостей, а также выступления музыкальных коллективов.

Участники, занявшие призовые места получают подарки от спонсоров акции. Все участники получат памятные призы от Авторадио.

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