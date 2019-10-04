2019-10-04T19:52:22+03:00
Досуг

Любовь Успенская выступит в Петербурге 17 ноября

Концерт пройдет в Ледовом Дворце
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Любовь Успенская.Любовь Успенская.
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Окунуться в атмосферу городского романса с блистательной Любовью Успенской можно в Санкт-Петербурге 17 ноября в «Ледовом Дворце». Поводом для встречи станет юбилейных концерт неподражаемой певицы.

Любовь Успенскую узнают с одной спетой строчки: настолько ярко певица делится со слушателями своим глубоким мироощущением, внутренним поиском, тончайшим восприятием любви. Ее голос с характерной хрипотцой, лирические, цепляющие за душу тексты песен, приятные и легко запоминающиеся мелодии неизменная составляющая успеха хитов «Люба – Любонька», «К единственному нежному», «Лети, моя девочка», «Карусель», «Пропадаю я» и многих других.

Редчайшей силы харизма позволяет артистке превращать каждую свою песню в стопроцентный шлягер, а каждое концертное выступление в незабываемый диалог со зрителем. В ослепительном фейерверке эмоций оттаивают даже ледяные сердца!

Начало в 19:00

ИСТОЧНИК KP.RU

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