С 9 по 13 октября в Петербурге пройдет фестиваль кино о музыке и новой культуре

Фильм «Raving Riot: Рейв у парламента» Степана Поливанова рассказывает о событиях 2018 года в Тбилиси, когда полицейские рейды в ночных клубах спровоцировали мощную акцию протеста — двухдневный рейв перед зданием парламента. Лента стала абсолютным хитом Beat Film Festival 2019, собрав более 2500 зрителей. 24 октября Beat Films выпускает Raving Riot в прокат по всей России, а предпрокатный показ в Петербурге состоится в рамках Beat Weekend. Зрителей петербургского фестиваля также ждет большая образовательная программа с участием городских экспертов, от круглых столов о клубной жизни до паблик-тока, посвященного идеологии Баухауса, и тематические вечеринки. Площадка фестиваля — кинотеатр «Аврора».

В мае 2018 года в Тбилиси тысячи человек устроили двухдневный рейв перед зданием парламента на улице Руставели в знак протеста против полицейских рейдов в ночных клубах, одним из которых был «Бассиани», местный аналог берлинского «Бергхаи на». Режиссер Степан Поливанов стал свидетелем этих событий — отснятый им материал лег в основу созданного совместно со студией Stereotactic фильма «Raving Riot: Рейв у парламента». 11 октября в кинотеатре «Аврора» пройдет первый предпрокатный показ «Raving Riot» в Петербурге. После премьеры, 12 октября, в клубе Blank пройдет вечеринка, приуроченная к показу: в программе — шоу-кейс ижевской промо-группы ABCD. Для гостей фестиваля билеты будут продаваться со скидкой 50%. Информация о последующем прокате фильма уже доступна на сайте.

Еще одна вечеринка пройдет 11 октября. Vibe Room x Beat Weekend в KUZNYAHOUSE — это коллаборация фестиваля с объединением, ответственным за десятки успешных вечеринок в северной столице. Команда диджеев Vibe Room представит два танцпола: ретро-электронный, посвященный фильму «Студия 54», и свой фирменный, с футуристикой и хип-хопом. Вход на вечеринку свободный.

В рамках образовательной программы Beat Weekend 10 октября, после показа фильма «Берлинский фейсконтрольщик» музыкальный обозреватель Дмитрий Первушин обсудит с главными петербургскими фейсконтрольщиками и промоутерами, какими принципами руководствуется человек на входе и кто, кроме него, решает проходишь ли ты в клуб. Участники дискуссии «Искусство фейсконтроля»: Кирилл Зус (клуб BLANK), Артемий Гунбин (KUZNYAHOUSE), Роман Смирнов (фейсконтрольщик фестивалей Present Perfect и OFF by Roots United и вечеринок в «Скотном дворе), Иван Логос (основатель творческого объединения m_division, сооснователь и продюсер Gamma Festival). В тот же день перед показом фильма «Дух Баухауса» состоится разговор «Баухаус и мы». Архитектурный критик Мария Элькина, руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Митя Харшак и главный дизайнер Галереи дизайна / bulthaup Владимир Фефелов порассуждают о том, какую роль играет Баухаус в нашей жизни сегодня, для чего он был нужен нам все это время и почему будет важен и в следующие сто лет.

11 октября перед сеансом фильма PJ Harvey: A Dog Called Money редактор раздела «Музыка» «Афиши Daily» Николай Овчинников и выпускающий редактор издательства «Клаудберри» Мария-Анна Гущина побеседуют о творческом дуэте Полли Джин Харви и Шеймуса Мерфи, о фильме, без которого не было бы альбома Six Demolition Project, и о роли социального и политического в творчестве певицы. 12 октября после показа фильма «Студия 54» пройдет дискуссия «Может ли сказка успешного клуба длиться вечно?». Как клубы перерождаются и как выбирают момент для закрытия, чтобы стать легендой, — об этом поговорят программный директор KUZNYAHOUSE Кирилл Сергеев, один из создателей клуба «КПД» Петр Ульянов, фэшн-фотограф Антон Рудзат, художница, диджей и активистка Леля Нордик и музыкальный обозреватель Дмитрий Первушин.

13 октября после премьеры фильма «33 слова о дизайне» на паблик-токе «Русскость — глубокая штука» искусствовед Дмитрий Пиликин поговорит с героями картины, дизайнерами Сергеем Гуровым и Максимом Шиловым, о том, какие ценности важны для художников, определяющих состояние визуальной культуры в современной России. Еще одно событие дня — выступление философа и преподавателя Европейского университета в Санкт-Петербурге Йоэля Регева после показа фильма «Everybody in the place: Рейв как забастовка». Рейв и забастовки шахтеров, рейв и владение средствами производства, рейв и уничтожающие его смартфоны — Регев поразмышляет о попытке Джереми Деллера понять феномен рейв-культуры, обратившись к ее истокам.

Фестиваль Beat Weekend пройдет в 15 городах, среди них — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Красноярск, Самара, Ростов-на-Дону, Воронеж, Минск, Владивосток, Иркутск, Челябинск. Показы фильмов дополнит серия дискуссий, лекций и вечеринок.

Полное расписание и билеты ищите на сайте

ПРОГРАММА

9 октября, среда

19:00 – показ фильма «Студия 54»

10 октября, четверг

19:30 – показ фильма «Берлинский фейсконтрольщик» + дискуссия «Искусство фейсконтроля»

21:40 – показ фильма «Дух Баухауса» + паблик-ток «Баухаус и мы»

11 октября, пятница

19:30 – показ фильма «Raving Riot: Рейв у парламента» + Q&A с режиссером фильма Степаном Поливановым

21:30 – показ фильма«PJ Harvey: A Dog Called Money»

23:00 – вечеринка «Vibe Room x Beat Weekend»

12 октября, суббота

15:20 – показ фильма «Дух Баухауса»

17:20 – показ фильма «Студия 54» + дискуссия «Может ли сказка успешного клуба длиться вечно?»

23:00 – вечеринка «ABCD showcase @ Blank»

13 октября, воскресенье

19:00 – показ фильма «33 слова о дизайне» + паблик-ток «Русскость — глубокая штука»

21:30 – показ фильма «Everybody in the place: Рейв как забастовка» + лекция «Феномен рейв-культуры»