Программа третьего международного фестиваля любительских театров «Театр. Осень. Пушкин»

С 15 по 20 октября в Пушкинском районе состоится третий международный фестиваль любительских театров «Театр. Осень. Пушкин» (ТОП-фестиваль). На 6 дней в Санкт-Петербург приедут театры из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода, Рязани, Перми, Барановичей (Беларусь) и Стокгольма (Швеция), для того, чтобы представить зрителям драматические спектакли на русском языке. В отборочном этапе фестиваля приняли участие 89 коллективов из 9 стран.

ТОП-фестиваль проходит в целях развития театрального искусства и культурной интеграции творческих коллективов на межрегиональном и международном уровнях. По итогам Первого ТОП-фестиваля, который проходил в октябре 2017 года, престижная премия «Петербург и петербуржцы» номинировала этот проект как «Событие года».

Фестиваль пройдет при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Организаторы фестиваля: автономная некоммерческая организация «Добростар», администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга и народный театр-студия «Закулисье».

В 2019 году Фестиваль будет посвящен Году театра в России и 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Торжественная церемония открытия состоится в Мемориальном Музее-Лицее (Царскосельский императорский лицей). Лицей является филиалом Всероссийского музея имени А.С. Пушкина, которому в этом году исполняется 140 лет.

В программе фестиваля будут представлены 4 спектакля, связанные с творчеством А.С. Пушкина: мистерия «Пир во время чумы» (театр-студия «Балагуры», Санкт-Петербург), комедия «Граф Нулин» (Народный драматический театр Пушкинского Дома культуры, Санкт-Петербург), моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» (народный театр-студия «Закулисье», Санкт-Петербург) и спектакль-закрытие фестиваля «Пушкин FOREVER».

В год театра в программе фестиваля будет уделено значительное внимание и авторским спектаклям, созданным по пьесам, которые написали руководители любительских театров. Такие работы представят народный молодежный театр «Летучая мышь» (город Клин) – спектакль «Контора», театр-студия «Perfomance» (город Долгопрудный) - спектакль «Красное число» и творческое объединение «Нетеатр» (город Нижний Новгород). «Нетеатр» привезет на фестиваль спектакль по пьесе «Nota Bene», которая в 2018 году вошла в число лучших пьес престижного драматургического конкурса «Действующие лица».

Впервые в программе фестиваля примет участие театр из Швеции –«Абырвалг!». Коллектив представит спектакль по пьесе современного французского драматурга Э.-Э.Шмитта «Отель двух миров».

Все спектакли ТОП-фестиваля будет оценивать профессиональное жюри. В его работе в этом году примут участие:

- Елена Иосифовна Горфункель, профессор Российского государственного института сценических искусств, кандидат искусствоведения, лауреат премии им. А. Кугеля, член Союза театральных деятелей Российской Федерации;

- Анатолий Владимирович Ледуховский, российский режиссер, художественный руководитель Домашнего театра в Доме Щепкина (г. Москва), лауреат премии им. Сальво Рандоне национального фестиваля итальянского театра, лауреат российской национальной театральной премии «Золотая маска», преподаватель Российского института театрального искусства (ГИТИС);

- Алексей Сергеевич Пасуев, театровед, театральный критик, эксперт фестивалей «Золотой софит», «Монокль» и премии «Театры Петербурга – детям», член комиссии по любительским театрам при Комитете по культуре Санкт-Петербурга;

- Сергей Евгеньевич Соболев, театральный педагог, артист театра и кино, режиссер, тренер, руководитель Санкт-Петербургского театра импровизации «ТЕАТR 05», актер театра "На Литейном";

- Анна Сергеевна Мигицко, актриса Театра юного зрителя им. А.А.Брянцева,

обладатель высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» 2017 года в номинации «Дебют».

Лучший спектакль, по мнению профессионального жюри, получит гран-при фестиваля. По итогам конкурсной программы лучший спектакль выберет и общественное жюри, в состав которого войдут жители Санкт-Петербурга.

13 спектаклей в рамках фестиваля пройдут на 6 площадках Пушкинского района:

- СПб ГБУ «Пушкинский районный Дом культуры»,

- СПб ГБУ «Александровский Дом культуры»,

- МБУ КДЦ «София»,

- СПб ГБУ «Дом молодежи «Царскосельский»,

- СПБ ГБОУ ДОД «Царскосельская гимназия искусств имени А.А. Ахматовой»

- СПб ГАУ «Детский кинотеатр «Авангард».

Вход на все показы в рамках ТОП-фестиваля - по пригласительным билетам. Пригласительные билеты бесплатные. Их можно получить в Доме молодежи "Царскосельский" с 23 сентября по рабочим дням с 19.00 до 21.00. Коллективные заявки по пригласительным принимаются по телефону Александровского Дома культуры 476-98-21 (также с 23 сентября). Количество мест в залах ограничено.

ПРОГРАММА ПОКАЗОВ 2019

15 октября, вторник

17.00 – СПЕКТАКЛЬ «ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ» (А.Пушкин), 14+

Театральная студия «Балагуры», Санкт-Петербург, Россия

Царскосельская гимназия искусств им. А.А. Ахматовой, г. Пушкин, ул. Леонтьевская 17, лит. А

19.00 - СПЕКТАКЛЬ «ГРАФ НУЛИН» (А.Пушкин), 14+

Народный драматический театр Пушкинского Дома культуры, Санкт-Петербург, Россия

Пушкинский Дом культуры, г. Пушкин, ул. Набережная 14

*вне конкурса

16 октября, среда

13.00 - СПЕКТАКЛЬ «КОНТОРА» (Ю.Власова), 14+

Народный молодежный театр «Летучая мышь», Клин, Россия

Культурно-досуговый центр «София», г. Пушкин, ул. Радищева 22

16.00 - СПЕКТАКЛЬ «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, ДОРОГОЙ! ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, ДОРОГАЯ!» (по пьесе А.Гельмана «Скамейка»), 16+

Театр «Переход» РГУ им. С.А. Есенина, Рязань, Россия

Царскосельская гимназия искусств им. А.А. Ахматовой, г. Пушкин, ул. Леонтьевская 17, лит. А

17 октября, четверг

13.00 СПЕКТАКЛЬ «КРАСНОЕ ЧИСЛО» (Д. Гареева), 16+

Театр-студия "Performance", Долгопрудный, Россия

Александровский Дом культуры, г. Пушкин, пос. Александровская, Волхонское шоссе 52, лит. А

16.00 - СПЕКТАКЛЬ «NOTA BENE» (Д.Сухотерин), 7+

Творческое объединение «НЕТЕАТР», Нижний Новгород, Россия

Царскосельская гимназия искусств им. А.А. Ахматовой, г. Пушкин, ул. Леонтьевская 17, лит. А

19.00 - СПЕКТАКЛЬ «Далекие близкие» (по рассказам В.Шукшина), 12+

Авторский студенческий театр "17-ая скрипка", Пермь, Россия

Дом молодежи «Царскосельский», г. Пушкин, ул. Магазейная 42, лит. А

18 октября, пятница

13.00 - СПЕКТАКЛЬ «ОСАДА» (Е.Гришковец), 14+

Молодежный театр «КРУГ-2» им. Ступаковой Е. П., Краснознаменск, Россия

Детский кинотеатр «Авангард», г. Пушкин, ул. Московская 32/17

16.00 - СПЕКТАКЛЬ «СЧАСТЬЕ МОЁ» (А. Червинский), 15+

Образцовый театр-студия "Параллель", Барановичи, Беларусь

Царскосельская гимназия искусств им. А.А. Ахматовой, г. Пушкин, ул. Леонтьевская 17, лит. А

19.00 - СПЕКТАКЛЬ «ОТЕЛЬ ДВУХ МИРОВ» (Э.-Э.Шмитт), 16+

Театр-студия "АБЫРВАЛГ!", Стокгольм, Швеция

Дом молодежи «Царскосельский», г. Пушкин, ул. Магазейная 42, лит. А

19 октября, суббота

14.00 - СПЕКТАКЛЬ «СПАСТИ КАМЕР-ЮНКЕРА ПУШКИНА» (М.Хейфец), 16+

Народный театр-студия «Закулисье», Санкт-Петербург, Россия

Пушкинский Дом культуры, г. Пушкин, ул. Набережная 14

*вне конкурса

18.00 - СПЕКТАКЛЬ «РЕТРО» (А.Галин), 16+

Театр-студия "Аван - Сцена", Москва, Россия

Дом молодежи «Царскосельский», г. Пушкин, ул. Магазейная 42, лит. А

20 октября, воскресенье

14.00 – СПЕКТАКЛЬ «ПУШКИН FOREVER» (ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ), 12+

Народный театр-студия «Закулисье», Санкт-Петербург, Россия

Дом молодежи «Царскосельский», г. Пушкин, ул. Магазейная 42, лит. А