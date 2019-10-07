2019-10-07T12:48:16+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов отказался танцевать лезгинку перед бизнесменами в Санкт-Петербурге

Титулованный боец подчеркнул, что он боец, а не танцор [видео]
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Хабиб отказался танцевать лезгинку перед бизнесменами в Санкт-Петербурге.Хабиб отказался танцевать лезгинку перед бизнесменами в Санкт-Петербурге.Фото: Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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В Санкт-Петербурге крупнейший бизнес-форум, прошедший на Газпром Арене 4 и 5 октября, собрал множество спикеров со всего мира, которые делились своими историями успеха. Среди них был и знаменитый боец Хабиб Нурмагомедов, - первый российский обладатель чемпионского пояса UFC. В своем интервью со сцены двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион мира по грепплингу, чемпион Европы по панкратиону, чемпион России и обладатель кубка Евразии по рукопашному бою рассказал о своих ежедневных тренировках и жажде победе. Также спортсмен посоветовал собравшимся бизнесменам не сворачивать со своего пути и уделять время близким людям.

- Вкладывая в свои проекты деньги и время не забывайте своих детей, - призвал Хабиб, который воспитывает двоих детей и в ближайшее время жена Нурмагомедова Патимат родит ему третьего. - Если вы не будете их воспитывать, поверьте мне, найдутся те, которые сделают это за вас. Это может быть интернет, двор или что-то еще. Нам нужно заниматься нашими детьми, чтобы они нас никогда не подводили и только радовали в будущем.

После интервью ведущие вручили Хабибу подарок в виде меховой шапки папахи – символа гордости и чести кавказцев. А также попросили спортсмена станцевать лезгинку перед собравшимися бизнесменами. Когда заиграла музыка, боец признался, что этого он делать не умеет и отказался. Под аплодисменты Хабиб снял с головы папаху и вернул ее ведущим для розыгрыша перед аудиторией.

Хабиб Нурмагомедов отказался плясать перед бизнесменами.Видео: Мария ЕВСТИГНЕЕВА

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Хабиб Нурмагомедов рассказал, что победил Порье с помощью хитрости

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов тайно вернулся в Дагестан после победы над Дастином Порье. Боец специально прилетел в аэропорт Махачкалы ночным рейсом. Фанатам о возвращении кумира не сообщили — Хабиб мечтает просто немного отдохнуть. С поклонниками он планирует встретится только через неделю. Правда от журналистов Хабибу скрыться не удалось. Разоткровенничавшись, спортсмен рассказал, что победил в Абу-Даби с помощью хитрости (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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