2019-10-07T15:15:18+03:00
Общество

Петербургский нефтяной терминал стал партнером Эрмитажа

Первым совместным проектом станет реставрация портрета Екатерины II кисти Пьера-Этьена Фальконе
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Портрет императрицы Екатерины II кисти Пьера-Этьенна Фальконе.Портрет императрицы Екатерины II кисти Пьера-Этьенна Фальконе.
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Государственный Эрмитаж и Петербургский нефтяной терминал (ПНТ) объявили о запуске долгосрочной программы сотрудничества. Компания стала членом Клуба друзей Эрмитажа – организации, которая объединяет спонсоров и меценатов музея.

Первым проектом, в котором примет участие ПНТ, станет реставрация портрета императрицы Екатерины II кисти Пьера-Этьенна Фальконе – сына создателя знаменитого Медного всадника. Пьер-Этьенн Фальконе, живописец и рисовальщик, получил художественное образование в Париже, с 1765 года учился в Лондоне, а в 1773 – 1777 гг. жил и работал в Петербурге. Здесь, благодаря незаурядным способностям и протекции отца, он получил престижный заказ написать портрет императрицы Екатерины II.

- Реставрация портрета Екатерины кисти П.-Э. Фальконе – значимый проект для Эрмитажа, - отметила заместитель генерального директора, главный хранитель Государственного Эрмитажа Светлана Борисовна Адаксина. - Этот портрет чрезвычайно интересен, как редкий иконографический тип, он отличается от привычных торжественных официальных портретов сочетанием парадности и интимности. Именно с коллекций, приобретенных Екатериной Великой, ведет отсчет своей истории Эрмитаж, и именно в день св. Екатерины, 7 декабря, портрет будет впервые показан после реставрации на одной из главных выставок года «Это сам Потемкин!

- Уверен, что это начало долгой дружбы, - добавил председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин. - Для ПНТ честь – реализовать совместные проекты с Эрмитажем. Мы всегда старались внести свой вклад в сохранение российского и мирового культурного наследия и продолжим делать это в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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