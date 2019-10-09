На набережной канала Грибоедова укрепили просевший гранит

В конце сентября петербуржцев напугала просевшая набережная канала Грибоедова в районе дома №80. Несколько гранитных блоков рухнули в воду. И невооруженным глазом стало видно, как гранитные глыбы немного провисли.

Во вторник, 9 октября, стало известно, что набережную укрепили сотрудники «Мостотреста» – именно это учреждение за нее отвечает. Правда, пока гранитные блоки не восстановили. Капитальный ремонт на канале Грибоедова намечен на 2021-й год. Но чтобы зафиксировать «слабое место», решено было сделать временную опору. До этого участок, конечно, изучили специалисты. А непосредственно для самих работ потребовались опытные водолазы – ведь установить опору нужно было с воды.

Такой увидели петербуржцы набережную в конце сентября. Фото: vk.com/spb_today

– После обследования, водолазная группа учреждения начала производить укладку мешков с песко-цементной смесью в образовавшуюся полость в подводной и надводной части набережной, – рассказали в пресс-службе «Мостотреста». – Дополнительно были смонтированы стойки с временным опорным брусом, чтобы зафиксировать часть блоков.

Судя по всему, до капремонта пройти по этой части набережной будет нельзя. Для пешеходов там по-прежнему стоит ограждение – ради безопасности.

Гранитные блоки зафиксировали водолазы. Фото: Пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест»

– Жителей и гостей города просят пользоваться тротуаром на противоположной стороне проезжей части, – добавили в «Мостотресте».

Напомним, что камень просел из-за подмыва воды. Как заверили в конце сентября в «Мостотресте», опасности никакой нет – набережная не обрушится. Но все-таки участок действительно является аварийным. Участок этот был закрыт для пешеходов еще раньше – в 2018 году. Ситуация продолжает находиться под контролем «Мостотреста».