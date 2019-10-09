2019-10-09T18:58:55+03:00
Общество

Соцработницу из Карелии, зарезавшую двух инвалидов ради денег, приговорили к 14,5 годам тюрьмы

На преступление женщина пошла из-за многочисленных долгов
Петр КИБЕР
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За двух убитых инвалидов жительница Карелии проведет 14,5 лет в тюрьме.За двух убитых инвалидов жительница Карелии проведет 14,5 лет в тюрьме.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Верховный суд Республики Карелия вынес приговор в отношении 35-летней местной жительницы, которая будучи социальным работником зарезала двух инвалидов. На преступление женщина пошла ради денег - она увлекалась азартными играми и набрала из-за этого кредитов. Само убийство произошло еще год назад, а сегодня, 9 октября, по делу было оглашено решение суда.

- Следствием и судом установлено, что 5 ноября 2018 года подсудимая, вооруженная ножом пришла в квартиру 58-летнего мужчины и 55-летней женщины (брата и сестры), являющихся инвалидами, и с целью хищения у них денежных средств совершила убийство, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Республике Карелия.

В ходе следствия сама подсудимая рассказала, что запуталась в долгах, и, зная, что у ее подопечных после смерти их матери осталось в наследство около 300 тысяч рублей, решилась на преступление.

В день убийства она пришла к жертвам домой. Дверь ей открыла подопечная женщина-инвалид. Ничего не подозревая, та повернулась спиной к знакомой соцработнице и пошла на кухню. В этот момент убийца нанесла ей несколько ударов ножом, в том числе в шею, который и стал роковым.

Услышав шум, из комнаты отозвался парализованный мужчина. Злоумышленница прошла к нему и хладнокровно зарезала. Потом она забрала деньги, часть положила на свою банковскую карту, часть спрятала. Орудие убийства женщина тщательно вымыла и унесла в квартиру другим инвалидам, за которыми ухаживала. При этом в тот же день, когда было совершено преступление, азартна соцработница сделала очередную ставку в букмекерской конторе.

Вскоре преступление вскрылось, а через некоторое время полицейские нашли и предполагаемую убийцу. Поняв, что отпираться бесполезно, женщина во всем созналась. Способ расправы, по ее словам, она подсмотрела в интернете.

Разбирательство по делу шло почти год. Суд учел, что у соцработницы есть на попечении 13-летняя дочь и приговорил женщину не к 16, как просило обвинение, а к 14,5 годам тюрьмы. От уплаты штрафа ее освободили ввиду тяжелого материального положения семьи, которое и стало причиной жестокой расправы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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