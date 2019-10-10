Смольный запретил вырубать деревья у СКК «Петербургский»

В Северной столице вырубят сквер у спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Такая информация со вчерашнего дня, 9 октября, распространяется в социальных сетях и городских пабликах. Авторы сообщений утверждают, что компания «СКА Арена», которая будет заниматься подготовкой комплекса к сносу, получила от комитета по благоустройству порубочный билет. А это значит, что под лезвие бензопилы могут отправиться не менее 200 деревьев.

Между тем в государственной административно-технической инспекции при правительстве Санкт-Петербурга «Комсомолке» рассказали, что ни о какой вырубке деревьев кустарников речи не идет.

Комитет по благоустройству уже провел на месте выездную проверку. Итог: снова деревья и кустарников не выявлено. Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

- В ордере указано, что в рамках работ компания планирует затронуть только газон вокруг СКК, - отмечает начальник пресс-службы ведомства Евгения Чистякова. – В зону инженерно-геологических изысканий попадает территория, ограниченная проспектами Космонавтов и Юрия Гагарина, Бассейной и Кузнецовской улицами.

Что именно планируется делать с газоном, в ГАТИ не сказали. Но с вероятностью в 99 процентов его будут портить: инженерно-геологические изыскания предполагают земляные работы - в том числе бурение скважин для отбора проб. Впрочем, есть и хорошая новость – после того, как все необходимые процедуры завершатся, травяной ковер у СКК восстановят.

- Компания оплатила восстановительную стоимость 1970 погонных метров газона, - продолжает наш собеседник. – После окончания работ территорию благоустроят. Заново уложат покрытие, заделают скважины, если они будут, демонтируют временное ограждение – одним словом, приведут в порядок. Потом комитет по благоустройству проверит, все ли сделано правильно, и только после этого закроет ордер.

Как объяснили в комитете по благоустройству и ГАТИ, речь в порубочном билете идет только о газоне вокруг СКК. Но и его компания обязалась восстановить. Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Эту же информацию подтверждает и комитет по благоустройству. По словам пресс-секретаря ведомства Елены Маковиз, специалисты уже провели на месте выездную проверку. Снова деревьев и кустарников вокруг СКК не выявлено.

- О сносе деревьев и кустарников речь в порубочном билете не идет, - отметила Маковиз. - Но получение документа с таким названием требуется при повреждении любых зеленых насаждений – в том числе травы, растущей на газонах. Вероятно, именно из-за этого и возникла путаница.

Работы на территории вокруг СКК продлится до 15 июня 2020 года.

Напомним: ранее стало известно о том, что в скором времени на месте старого комплекса появится новая современная арена, рассчитанная на 20 с лишним тысяч зрителей. Такое решение пришлось по нраву не всем - градозащитники, в частности, отмечали, что новое здание лучше бы построить в другом месте, а СКК реконструировать.