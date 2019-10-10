2019-10-10T13:26:04+03:00
Общество

Смольный запретил вырубать деревья у СКК «Петербургский»

В комитете по благоустройству объяснили, что под действие «порубочного билета» попадает только трава на газоне
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Смольный: деревья у СКК "Петербургский" вырубать не будут.Смольный: деревья у СКК "Петербургский" вырубать не будут.Фото: Илья СМИРНОВ
Изменить размер текста:

В Северной столице вырубят сквер у спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Такая информация со вчерашнего дня, 9 октября, распространяется в социальных сетях и городских пабликах. Авторы сообщений утверждают, что компания «СКА Арена», которая будет заниматься подготовкой комплекса к сносу, получила от комитета по благоустройству порубочный билет. А это значит, что под лезвие бензопилы могут отправиться не менее 200 деревьев.

Между тем в государственной административно-технической инспекции при правительстве Санкт-Петербурга «Комсомолке» рассказали, что ни о какой вырубке деревьев кустарников речи не идет.

Комитет по благоустройству уже провел на месте выездную проверку. Итог: снова деревья и кустарников не выявлено. Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Комитет по благоустройству уже провел на месте выездную проверку. Итог: снова деревья и кустарников не выявлено. Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

- В ордере указано, что в рамках работ компания планирует затронуть только газон вокруг СКК, - отмечает начальник пресс-службы ведомства Евгения Чистякова. – В зону инженерно-геологических изысканий попадает территория, ограниченная проспектами Космонавтов и Юрия Гагарина, Бассейной и Кузнецовской улицами.

Что именно планируется делать с газоном, в ГАТИ не сказали. Но с вероятностью в 99 процентов его будут портить: инженерно-геологические изыскания предполагают земляные работы - в том числе бурение скважин для отбора проб. Впрочем, есть и хорошая новость – после того, как все необходимые процедуры завершатся, травяной ковер у СКК восстановят.

- Компания оплатила восстановительную стоимость 1970 погонных метров газона, - продолжает наш собеседник. – После окончания работ территорию благоустроят. Заново уложат покрытие, заделают скважины, если они будут, демонтируют временное ограждение – одним словом, приведут в порядок. Потом комитет по благоустройству проверит, все ли сделано правильно, и только после этого закроет ордер.

Как объяснили в комитете по благоустройству и ГАТИ, речь в порубочном билете идет только о газоне вокруг СКК. Но и его компания обязалась восстановить. Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Как объяснили в комитете по благоустройству и ГАТИ, речь в порубочном билете идет только о газоне вокруг СКК. Но и его компания обязалась восстановить. Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Эту же информацию подтверждает и комитет по благоустройству. По словам пресс-секретаря ведомства Елены Маковиз, специалисты уже провели на месте выездную проверку. Снова деревьев и кустарников вокруг СКК не выявлено.

- О сносе деревьев и кустарников речь в порубочном билете не идет, - отметила Маковиз. - Но получение документа с таким названием требуется при повреждении любых зеленых насаждений – в том числе травы, растущей на газонах. Вероятно, именно из-за этого и возникла путаница.

Работы на территории вокруг СКК продлится до 15 июня 2020 года.

Напомним: ранее стало известно о том, что в скором времени на месте старого комплекса появится новая современная арена, рассчитанная на 20 с лишним тысяч зрителей. Такое решение пришлось по нраву не всем - градозащитники, в частности, отмечали, что новое здание лучше бы построить в другом месте, а СКК реконструировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Иван Стилиди с момента назначения главой Онкоцентра Блохина уволил около 30 сотрудников
Все они, как уверяет директор, были заподозрены в поборах и торговле лекарствами.Что касается предстоящих сокращений и перевода сотрудников на полставки, тот на этот счет в НИИ Блохина заявили, что ничего такого не планируется
Что стоит за скандальным видео «Как китаец женился на двух кыргызстанках»
Кыргызский сегмент соцсетей накануне взорвал видеоролик о том, что китаец якобы одновременно заключил брак с двумя девушками из Кыргызстана. Видео с соответствующим описанием опубликовали на странице RealTime312 в Facebook
Вопрос дня: Ваш рецепт борьбы с осенней хандрой?
В московском Департаменте здравоохранения назвали способы борьбы с осенней хандрой: перед утренней чашкой кофе выпивать стакан воды, делать по утрам зарядку, в виде перекуса употреблять орехи, которые дают энергию
Новости 24
Пьяный рецидивист зашел в гости к соседу, украл у него ключи и угнал авто
Связал и засунул мягкую игрушку в рот: Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве дачницы в Ленобласти
В хостеле на Невском проспекте произошел пожар
На границе Петербурга задержали 27 тонн утиного мяса из Китая
Пятнистая нерпа разлеглась на набережной у Петропавловской крепости
Два подростка распылили перцовый баллончик в детской поликлинике в Ленобласти
Смольный опроверг информацию о вырубках деревьев у СКК
Голодный вор украл 10 банок рыбных консервов у 94-летней старушки в Ленобласти
Синоптики пообещали Петербургу больше наводнений в ближайшие 50 лет
Перерезал горло: в Петербурге мужчина, которого заподозрили в краже, не хотел сдаваться охране
Бездомная женщина зарезала приютившего ее мужчину в Ленобласти
Молодой педофил в течение дня развратил трех школьниц в подъезде
Догхантеры вернулись: Собачники стали находить отраву в парках Петербурга
Годовалая малышка отравилась таблетками «Но-Шпа» в Колпино
Купленный за 40 милионов евро Малком не сыграет за «Зенит» до зимы из-за травмы
Пьяные разбойники с ножом отобрали у охотника ружье в болоте под Петербургом
На Митрофаньевском шоссе маршрутка снесла светофор
В Петербурге дворник оказался жестоким убийцей, который 30 лет скрывался от силовиков
В Калининском районе сбежала воспитанная Лиза: собаку ищут хозяева
В Петербурге умер художник Владимир Румянцев
Hyundai вложит 12,7 миллиардов рублей в петербургский завод