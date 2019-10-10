В Петербурге инспектора ГИБДД осудили на три года тюрьмы за взятку от «Рыжего Тарзана» Дацика

Всем известный боец Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик, лишь недавно вышедший на свободу из «Крестов» за то, что гонял проституток, сам сумел отправить за решетку инспектора ГИБДД. Гаишника, уже с приставкой «экс», он обвинил в вымогательстве взятки. И суд поверил именно Дацику. Сегодня, 10 октября, в отношении полицейского было вынесено обвинительное заключение.

- Суд установил, что подсудимый, являясь старшим инспектором ДПС, осуществляя патрулирование территории совместно с напарниками, остановил за административное нарушение «Инфинити FX 35» и предложил передать ему взятку в размере 30 000 рублей за непривлечение к ответственности, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Произошел данный эпизод в мае 2019 года в Выборском районе горда на Неве. За рулем иномарки была гражданская жена Вячеслава Дацика, а в переговорах с инспекторами участвовал он сам. Позднее гаишники уверяли, что за деньгами «Рыжий Тарзан» пошел, чтобы оплатить услуги по эвакуации машины. А вот Дацик написал в заявлении, что снял деньги с банкомата и отдал в руки инспекторам. При этом один из копов даже сходил в ТЦ «Гранд Каньон» вместе с ним.

Через некоторое время все гаишники были задержаны, а после из дело передали в суд. Сегодня в отношении одного из них был оглашен вердикт. Сам обвиняемый вину в получении признал, но это не освободило его от реального наказания. Согласно приговору, ближайшие три года экс-полицейский проведет в исправительной колонии. Также ему назначен штраф в пятикратном размере - 150 тысяч рублей.