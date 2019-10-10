2019-10-10T14:13:39+03:00
Общество

В Петербурге инспектора ГИБДД осудили на три года тюрьмы за взятку от «Рыжего Тарзана» Дацика

За решетку бывший инспектор отправится из-за 30 тысяч рублей
Петр КИБЕР
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За взятку от Вячеслава Дацика на три года осудили инспектора ГИБДД.За взятку от Вячеслава Дацика на три года осудили инспектора ГИБДД.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Всем известный боец Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик, лишь недавно вышедший на свободу из «Крестов» за то, что гонял проституток, сам сумел отправить за решетку инспектора ГИБДД. Гаишника, уже с приставкой «экс», он обвинил в вымогательстве взятки. И суд поверил именно Дацику. Сегодня, 10 октября, в отношении полицейского было вынесено обвинительное заключение.

- Суд установил, что подсудимый, являясь старшим инспектором ДПС, осуществляя патрулирование территории совместно с напарниками, остановил за административное нарушение «Инфинити FX 35» и предложил передать ему взятку в размере 30 000 рублей за непривлечение к ответственности, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Произошел данный эпизод в мае 2019 года в Выборском районе горда на Неве. За рулем иномарки была гражданская жена Вячеслава Дацика, а в переговорах с инспекторами участвовал он сам. Позднее гаишники уверяли, что за деньгами «Рыжий Тарзан» пошел, чтобы оплатить услуги по эвакуации машины. А вот Дацик написал в заявлении, что снял деньги с банкомата и отдал в руки инспекторам. При этом один из копов даже сходил в ТЦ «Гранд Каньон» вместе с ним.

Через некоторое время все гаишники были задержаны, а после из дело передали в суд. Сегодня в отношении одного из них был оглашен вердикт. Сам обвиняемый вину в получении признал, но это не освободило его от реального наказания. Согласно приговору, ближайшие три года экс-полицейский проведет в исправительной колонии. Также ему назначен штраф в пятикратном размере - 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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