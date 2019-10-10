2019-10-10T17:31:05+03:00
Общество

Необычное фото, звездная фотосессия, розыгрыши и бесплатная проверка зрения

В Петербурге проходит акция, посвященная Всемирному дню зрения
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Сеть оптик «Счастливый взгляд» приготовила для горожан несколько по-настоящему увлекательных возможностей уделить внимание своим глазам. Фото предоставлено компанией.Сеть оптик «Счастливый взгляд» приготовила для горожан несколько по-настоящему увлекательных возможностей уделить внимание своим глазам. Фото предоставлено компанией.
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День зрения появился в мировом календаре по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы привлечь внимание к проблемам людей с заболеваниями глаз. А петербуржцам эта дата подарит уникальную возможность совместить приятное с полезным. Сеть оптик «Счастливый взгляд» решила поддержать начинание ВОЗ и приготовила для горожан несколько по-настоящему увлекательных возможностей уделить внимание своим глазам. А заодно предоставила скидку на весь ассортимент – 30%! Акция, посвященная Всемирному дню зрения, продлится с 10 по 16 октября.

Удивительное фото

Каждому из нас хочется иметь что-то такое, чем можно удивить и заинтриговать друзей и родственников. Как насчет профессионального «портрета» вашей радужной оболочки? Такой снимок делается максимально крупным планом на специальном оборудовании и выглядит очень необычно и красиво. А еще он действительно уникален, ведь рисунок «радужки» даже у близнецов не совпадает на все сто процентов. Чтобы получить такое фото, достаточно11 и 12 октябрязаглянуть в Мегаоптику на Лиговском проспекте, 52.

Кстати, там же можно поучаствовать в фотосессии и стать звездой обложки журнала «Счастливый взгляд».

С пользой для глаз

В перерыве между съемками у вас будет возможность уделить время и своему здоровью – бесплатно проверить зрение на специальном аппарате – авторефрактометре. Он позволяет определить наличие близорукости или дальнозоркости, оценивает остроту зрения на разных расстояниях. Офтальмологи не только проведут диагностику, но и расскажут посетителям о том, как правильно ухаживать за глазами.

Кстати, если вам кажется, что зрение в порядке, диагностика все равно необходима. Такую проверку врачи советуют проходить один раз в год. Если же зрение начинает ухудшаться, нужно обращаться к специалистам раз в полгода.

- Недокоррекция зрения у взрослых может приводить к повышению внутриглазного давления (глаукомы), а у детей влияет на развитие амблиопии («ленивый глаз»). Поэтому очень важно проводить своевременную и качественную диагностику, которая позволит выявить возможные проблемы и решить их на ранних стадиях. Всемирный день зрения – хороший повод позаботиться о своем здоровье и пройти профилактическую проверку с целью предупреждения развития серьезных заболеваний, - напоминает главный врач сети салонов оптики «Счастливый взгляд», врач офтальмолог высшей категории Ирина Шикалович.

Врач порекомендовал вам очки? Приобрести их сейчас можно на очень выгодных условиях, ведь с 10 по 16 октября в «Счастливом взгляде» действует скидка 30% на весь ассортимент!

Всемирный день зрения – хороший повод позаботиться о своем здоровье и пройти профилактическую проверку. Фото предоставлено компанией.

Всемирный день зрения – хороший повод позаботиться о своем здоровье и пройти профилактическую проверку. Фото предоставлено компанией.

За фотографию – приз

Кстати, фото, сделанное в Мегаоптике «Счастливый взгляд», можно использовать с пользой для дела: принять участие в розыгрыше сертификата на 3 тысячи рублей! Для этого нужно успеть сфотографироваться с 10 по 12 октября, выложить снимок на своей страничке в контактеили инстаграм с хэштегом #happylookspb и не закрывать доступ к своемуаккаунту с 10 по 14 октября. Организаторы мероприятия найдут ваши фото по хэштегу, и разыграют сертификат.

ВАЖНО

Бесплатная проверка зрения проводится во всех оптиках «Счастливый взгляд».Подробнее узнать о программе диагностики зрения можно в салонах у консультантов, по телефону горячей линии 8 800 555 666 7 или на сайте компании.

ЦИФРА

В прошлом году во время акции, посвященной Всемирному дню зрения,10 387 человек по всей России проверили свое зрение в сети оптик «Счастливый взгляд».Акция длилась 5 дней.

НА ЗАМЕТКУ

Кто предупрежден, тот вооружен

По данным Всемирной организации здравоохранения к 2020 году основными причинами потери зрения будут нескорректированная аномалия рефракции (близорукость, дальнозоркость и астигматизм), глаукома, катаракта и макулярная дегенерация.Важно знать, что 80% случаев слепоты, обусловленных этими и другими заболеваниями, можно избежать, если вовремя обратиться к врачу.

Проблемы со зрением не так далеки от нас, как кажется. Например, макулярная дегенерация – это одно из типичных заболеваний глаз, которое возникаетпосле 55 лет. Люди в этом возрасте и старше должны регулярно проходить обследование сетчатки. Вероятность заболеть глаукомой сильно возрастает при диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях, глазных инфекциях, близорукости или в возрасте старше 65 лет.

Вот почему так важно заботиться о своем здоровье и регулярно проходить обследования, чтобы сохранить и хорошее зрение, и хорошее самочувствие в целом на всю жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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