Резко стало плохо: Петербургский школьник умер на отдыхе в детском лагере «Артек»

Учебный год для 12-летнего мальчика из Петербурга только начался. 1 сентября он пошел учиться в новую, современную, только открывшуюся инженерно-технологическую школу №777. Отправился в Крым на смену в знаменитый международный детский лагерь «Артек». Казалось бы, столько впереди всего нового и интересного. Но жизнь ребенка резко оборвалась. В пятницу, 11 октября, юный петербуржец умер. Парень угас очень быстро в палате детской больницы в Ялте.

- Мальчик приехал из Петербурга по путевке в «Артек». В лагере он был с 23 сентября. Все было хорошо, пока 11 октября школьник не пожаловался на плохое самочувствие. Его осмотрел медперсонал и срочно госпитализировали в детское отделение Ялтинской городской больницы, - сообщили в Смольном.

Врачи боролись за жизнь ребенка, но несмотря на всю оказанную ему необходимую помощь, он скончался.

Убитые горем родители, которые ждали возвращения отдохнувшего сына после лагеря, в сопровождении заместителя директора школы, в которой учился мальчик, отправились в Крым. Им оказывается поддержка и помощь как правительством Петербурга, так и Министерством просвещения.

Трагический случай, произошедший в знаменитом лагере, сразу же взяли на строжайший контроль. Выяснениями обстоятельств смерти 12-летнего мальчика будет заниматься специальная комиссия, в которую вошли Министерство просвещения России, комитет по образованию Санкт-Петербурга, а также комитеты по здравоохранению и социальной политике администрации города, руководители образовательного учреждения, в котором учился ребенок. Комиссию возглавила вице-губернатор Северной столицы Любовь Совершаева. Кроме того, контролируют работу комиссии министр просвещения РФ Ольга Васильева и губернатор города на Неве Александр Беглов.

Что же послужило причиной такой трагической и скоропостижной смерти юного ученика, предстоит выяснить.