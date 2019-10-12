Школьник из Петербурга умер в лагере «Артек» от пневмонии

В знаменитом детском лагере на берегу черного моря «Артек» в Крыму произошла трагедия. В пятницу, 11 октября, 12-летний школьник из Санкт-Петербурга, который приехал в конце сентября на отдых, скоропостижно скончался. Мальчик умер в больнице №1 города Ялты, несмотря на все усилия врачей. После этого резонансного случая, прогремевшего на всю Россию, следственный комитете Крыма возбудил уголовное дело по части 2. ст. 109 — причинение смерти по вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

- Днем 11 октября 2019 года из ФГБОУ «МДЦ «Артек» в ялтинскую городскую больницу №1 с предварительным диагнозом «пневмония» был госпитализирован 12-летний мальчик, прибывший на отдых в детское учреждение из Санкт-Петербурга. Спустя несколько часов, несмотря на проводимые медицинские мероприятия, ребенок скончался, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.

Администрация лагеря на запрос журналистов "КП" подтвердила, что мальчик находился у них, когда ему стало плохо.

- 11 октября мальчик с температурой был госпитализирован для обследования в Ялтинскую городскую больницу, где позднее скончался. МДЦ «Артек» приносит соболезнования родным и близким ребёнка и готов оказать им всю необходимую помощь, - сообщили в лагере.

В лагере и городской больнице Ялты, где умер 12-летний школьник, правоохранители изъяли медицинскую документацию, назначили необходимые экспертизы и допросили руководителей и сотрудников лагеря. После того, как закончится проверка, будет дана правовая оценка организации и оказанию медицинской помощи, а также комплексу причин, которые привели к трагическим последствиям.

Убитые горем родители ребенка, которые ждали возвращения сына со смены, уже прилетели в Крым в сопровождении директора школы, в которой учился ребенок. По предварительным данным, он был одним из первых учеников новой, современной, только открывшейся 1 сентября инженерно-технологической школы №777. В «Артек» школьник приехал 23 сентября по путевке. Чувствовал себя хорошо, играл с детьми, участвовал в программе.

Сейчас правительство Петербурга и министерство просвещения оказывают помощь и поддержку семье школьника. Трагический случай, произошедший в знаменитом лагере, сразу же взяли на строжайший контроль. Выяснениями обстоятельств смерти 12-летнего мальчика будет заниматься специальная комиссия, в которую вошли Министерство просвещения России, комитет по образованию Санкт-Петербурга, а также комитеты по здравоохранению и социальной политике администрации города, руководители образовательного учреждения, в котором учился ребенок. Комиссию возглавила вице-губернатор Северной столицы Любовь Совершаева. Кроме того, контролируют работу комиссии министр просвещения РФ Ольга Васильева и губернатор города на Неве Александр Беглов.