"Надеюсь, что "Ленинград" будет уходить со сцены также долго, как Алла Пугачева": Шнуров рассказал о планах группы

Скандальная и популярнейшая в России группа «Ленинград» дает 12 октября 2019 года последний концерт прощального стадионного тура, разумеется, в родном городе – Санкт-Петербурге. Начался он с того, что лидер рок-банды Сергей Шнуров заявил, что коллектив собирается уходить со сцены. Однако есть вероятность, что это далеко не окончательное прощание с музыкантами и спустя время они вернутся, но уже с новыми и свежими идеями. Перед стартом грандиозного шоу в Северной столице на «Газпром Арене» Шнуров рассказал о будущем «Ленинграда» и подвел итоги стадионного вояжа.

В течение полугода музыканты объехали девять российских городов, в которых заставили голосить «Лабутены» и «Меня зовут Шнур» почти 300 тысяч человек. В Ростове послушать самую отвязную группу российского шоу-биза пришли 46 тысяч зрителей, в Москве - 45,5. Ожидается, что дома, в Петербурге, музыканты установят очередной рекорд. На выступление на «Газпром Арене» распроданы все билеты - 67 тысяч проходок. И именно петербуржцев ждет особенный концерт.

На концерт 12 октября 2019 года на стадион "Газпром-Арена" пришло 67 тысяч зрителейФото: Олег ЗОЛОТО

- Выступления в Петербурге всегда отличаются. Не зря же я сегодня в футболке «Зенита», - указал музыкант на сине-бело-голубую форму. – Концерт в родном городе всегда, конечно же другой, чем где-либо.

Рокер рассказал, что к туру они подготовились основательно. Исправили ошибки предыдущих выступлений по звуку и подготовили грандиозное шоу.

Несмотря на вроде бы «прощальный тур», в настроении музыканта было видно, что «Ленинград» пока что не собирается исчезать. Да, и вообще, Шнуров пожелал, чтобы группа уходила со сцены также долго, как Алла Пугачева.

В целом, творчество группировка полностью не собирается забрасывать. Шнуров пояснил, что ждать в ближайшие годы публичных концертов не стоит. А что до личных планов, рокер делился не охотно.

- Мне есть чем заниматься. У меня скорее нехватка времени. Посмотрите, сколько книжек не написано и не прочитано мной, - развел руками музыкант.

Но в той или иной форме «Ленинград», возможно, будет давать о себе знать и радовать фанатов. Возможно это будет в виде клипов или оригинального ноу-хау.

- Для того, чтобы начать снимать новые клипы, мне надо понять, что еще инновационного мы можем сделать. Открытый мной жанр начали использовать все, начиная от Филиппа Киркорова, заканчивая Little Big. Я не могу уже находиться в этом общем полотне, - скептически отметил Шнуров. – Поэтому мне надо придумать что-то новое, чтобы себя удивить. Клипом уже никого не удивишь.

Шнуров намекнул, что группировка еще будет радовать фанатов хитамиФото: Олег ЗОЛОТО

Музыкант дал понять, что ему нужно просто время, чтобы воспользоваться тем, что у него нет надобности вставать по будильнику и куда-то спешить. А также отметил, что вовсе хочет на время исчезнуть из информационного потока, снизив градус обсуждаемости. В том числе, особо не светиться в соцсетях. А свое отношение к блогерам он высказал так:

- Сейчас все берут интервью у всех и уже пошли по второму кругу. Это напоминает групповой секс. А я уже староват для группового, - пошутил Сергей Шнуров.

В заключении музыкант порадовался тому, что хулиганская группа «Ленинград» с ее жесткими, порой примитивными текстами, добилась такого успеха. Шнуров искренне удивился тому, что собирает большие стадионы.

- Для меня весь тур забавный случай. Что может быть забавней – 46-летний чувачок, не очень хорошо поющий, собирает полмиллиона зрителей не в самой богатой стране мира? Это не курьез?