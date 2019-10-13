Суд не стал заключать под стражу мужчину, расстрелявшего разнорабочего в Центральном районе Санкт-Петербурга

Смольнинский районный суд отказался заключать под стражу мужчину, устроившего стрельбу в Орловском переулке в Центральном районе. Об этом сегодня, 13 октября, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

- Суд отказал в ходатайстве об избрании подозреваемому в совершении преступления по статье 213 Уголовного - «Хулиганство" - меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве.

Напомним: инцидент со стрельбой произошел в минувший четверг, 10 октября, у дома № 5 по Орловскому переулку. Как показал просмотр записей с камер видеонаблюдения, подозреваемый по какой-то причине несколько раз выстрелил из травматического пистолета в 34-летнего петербуржца – разнорабочего одного из городских торговых центров. В результате тот получил непроникающее ранение спины. По счастью, не смертельное: пострадавшему мужчине оказали медицинскую помощь и, признав его состояние удовлетворительным, отправили долечиваться в амбулаторном порядке.

С места преступления сотрудники правоохранительных органов изъяли семь гильз от патронов калибра девять миллиметров. По версии дознания, подозреваемый, нажав на спуск, «грубо нарушил общественный порядок» и заслужил себе наказание в виде штрафа до 500 000 рублей или до пяти лет тюрьмы. Вероятно, теперь до суда ему изберут другую меру пресечения.