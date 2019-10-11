2019-10-11T16:44:55+03:00
Новости компаний

Жилые комплексы компании «Лидер Групп» стали победителями престижного конкурса

ЖК «Нахимов» и «Балканы» выиграли в двух разных номинациях
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Предоставлено пресс-службой компании «Лидер Групп».Предоставлено пресс-службой компании «Лидер Групп».
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«Лидер Групп» каждый год принимает участие в архитектурно-строительном конкурсе «Лидер строительного качества», который отмечает лучшие проекты капитального строительства Северо-Западного федерального округа. На этот раз застройщик представил жюри жилые комплексы «Нахимов» и «Балканы». Примечательно, что оба проекта одержали победу в разных номинациях. Так, «Нахимов» лидировал в бизнес-классе, а «Балканы» — стал лучшим в сегменте ЖК комфорт-класса.

Кстати, «Лидер Групп» уже не в первый раз одерживает победу в этом престижном строительном конкурсе. В разные годы лидерами качества были признаны ЖК «Медалист» и ЖК LENINGRAD.

—Компания и впредь продолжит принимать активное участие в подобных мероприятиях и будет всячески поддерживать развитие здоровой конкуренции на строительном рынке, – заявили в пресс-службе девелопера.

Конкурс «Лидер строительного качества 2019» проводился в несколько этапов. В сентябре строительные площадки комплексов-номинантов посетил экспертный совет, в который вошли представители Госстройнадзора, саморегулируемых организаций, Центра качества строительства и профильного профсоюза. Жюри оценивали соответствие выполняемых работ требованиям нормативных технических документов и проектной документации, наличие системы контроля качеств, а также организацию строительства.

—Я хочу поздравить и номинантов, и призеров этого конкурса. Здесь были представлены лидеры отрасли. Для Госстройнадзора качество – это, в первую очередь, безопасность и надежность. Спасибо вам за ваш труд!, – отметил врио начальника Службы государственного строительного надзора Вячеслав Захаров во время торжественной церемонии награждения победителей в Фонде имущества Санкт-Петербурга

СПРАВКА

«Лидер Групп» — один из ведущих застройщиков Северо-Западного федерального округа. Компания основана ещё в 1988 году. За 30 лет девелопер прошел путь от небольшой организации, которая специализировалась на проектировании и строительстве коммерческих и производственных объектов, до группы компаний полного цикла.

По данным Единого реестра застройщиков, в 2018 году компания заняла 3-е место по объемам ввода и 4-е по объемам текущего строительства жилья среди застройщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

НАПОМНИМ

ЖК LENINGRAD стал участником престижного конкурса «Золотой Трезини 2019». Проект компании «Лидер Групп» претендует на победу в номинации «Лучший проект жилого комплекса премиум- или бизнес-класса»

ИСТОЧНИК KP.RU

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