2019-10-11T16:56:39+03:00
Общество

Ижорские заводы представили на Газовом форуме манифольд для подводной добычи углеводородов

Это первый в России опытный образец
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Образец манифольда для подводной добычи углеводородов. Автор фото: из личного архива «Ижорские заводы».Образец манифольда для подводной добычи углеводородов. Автор фото: из личного архива «Ижорские заводы».
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Ижорские заводы (входят в Группу ОМЗ) представили первый в стране опытный образец манифольда для подводной добычи углеводородов в рамках работы IX Петербургского международного газового форума, который прошел с 1 по 4 октября в конгрессно-выставочном центре Экспофорум.

Центральным объектом экспозиции «Импортозамещение в газовой отрасли», организованной ПАО «Газпром», стал опытный образец подводного манифольда, изготовленный на Ижорских заводах в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений», которая предусматривает совместную работу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, ПАО «Газпром» и отечественных промышленных предприятий по освоению импортозамещающего производства оборудования системы подводной добычи углеводородов (СПД). Это - первый опыт производства подобного оборудования на отечественном предприятии. Основные опытно-конструкторские работы для производства манифольда выполнило АО «СПМБМ «Малахит».

Манифольд является частью СПД, предназначенной для сбора потоков добываемых углеводородов. Изделие состоит из нескольких трубопроводов, закрепленных на одном основании, рассчитанных на высокое давление и долгосрочную работу под водой в сложных эксплуатационных условиях. Длина опытного образца составляет 28 метров, ширина — 12,8 метра, высота — 5 метров.

СПД представляет собой единую систему, которая состоит из ряда технологических компонентов, в том числе устьевого оборудования, системы управления и газосборных трубопроводов. Газ от скважин поступает к манифольду и далее по основному газопроводу на берег на установку комплексной подготовки газа.

- Предприятия Группы ОМЗ обладают уникальной научно-технической и производственной базой, которая позволяет выпускать высокотехнологичное оборудование с особыми эксплуатационными требованиями. На Газовом Форуме мы с гордостью продемонстрировали опытный образец новой высокотехнологичной продукции, - говорит генеральный директор ПАО ОМЗ Дмитрий Воробьев.

- Производство оборудования системы подводной добычи углеводородов в России – одна из ключевых стратегических задач. Крайне важно, что в решении этой задачи участвуют ведущие отечественные предприятия, которые демонстрируют высокий производственный и технологический потенциал, - сказал заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

Елена Балоболова

Газовый Форум.Ижорские заводы приняли участие в Петербургском международном газовом форуме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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