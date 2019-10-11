ЖК «Балканы» компании «Лидер Групп» номинирован на конкурс «Золотой Трезини 2019»

Жилой комплекс «Балканы» компании «Лидер Групп» поборется за почетное звание лучшего проекта ЖК комфорт-класса в архитектурно-дизайнерском конкурсе «Золотой Трезини» — одном из наиболее авторитетных в строительной отрасли. Для участия в нем отбираются самые лучшие проекты ведущих застройщиков России.

Название жилого комплекса отражает традиционный подход к топонимике района, многие улицы которого носят имена европейских столиц и других географических названий Южной Европы. Ассоциации, навевающие мечты о южном полуострове, призваны вдохнуть в будущую жизнь дома частичку солнца, тепла и радости. Название жилого комплекса проникнуто позитивом и энергией солнечных Балкан.

Изящно устремленный ввысь 26-этажный комплекс станет архитектурной доминантой Фрунзенского района. Прямолинейность, строгость пропорций, благородный, но не чрезмерный декор, утонченная цветовая гамма позволят дому выделиться на фоне окружающей застройки и стать достойным образцом современной архитектуры.

«Балканы» возводятся по кирпично-монолитной технологии. Проектом предусмотрены самые современные системы жизнеобеспечения комплекса. Дизайнерская отделка холлов порадует качеством материалов и исполнения, индивидуальностью, творческим подходом к решению интерьера.

Кстати, что на «Золотой Трезини 2019» также номинирован жилой комплекс LENINGRAD, который поборется за звание лучшего в сегменте проектов элит- и бизнес-класса.

СПРАВКА

«Лидер Групп» — один из ведущих застройщиков Северо-Западного федерального округа. Компания основана ещё в 1988 году. За 30 лет девелопер прошел путь от небольшой организации, которая специализировалась на проектировании и строительстве коммерческих и производственных объектов, до группы компаний полного цикла.

Знаковый для компании проект — 140-метровый бизнес-центр LEADER TOWER. Его возвели на площади Конституции с использованием инновационных технологий в области высотного строительства. Единственное в Петербурге здание с уникальным мультимедийным фасадом стало архитектурной доминантой и украшением Московского района.

НАПОМНИМ

Компания «Лидер Групп» активно участвует в финансировании работ в Западном Мурино. Здесь приступили к строительству новой школы на 1175 учащихся.