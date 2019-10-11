Ольга Бузова: «Нет смысла играть роль, когда речь идет о любви»

Телеведущая и певица Ольга Бузова снова пытается построить свою любовь. Мужа для нее в новом телешоу на канале ТНТ «План Б» будет искать известный резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, который давно томится в разряде завидных холостяков. Правила шоу просты – звезды должны помочь друг другу наладить личную жизнь. Если «вторые половинки» не отыщутся, им придется самим создать пару.

Кастинг участников объявили в конце весны. Создатели шоу получили больше десять тысяч заявок, но в проект прошли единицы. Уже известны имена нескольких счастливчиков, которые познакомятся с Тимуром и Ольгой. Среди тех, кто поборется за сердце теледивы - экономист-аналитик из Казани, бывший участник «Дом-2» и физкультурник-бодибилдер из Петербурга.

Свое счастье попытает петербуржец Андрей Козлов. Фото: пресс-служба канала ТНТ.

Участника из родного города звезды зовут Андрей Козлов. В Бузовой его привлекли трудолюбие и доброта. Он утверждает, что умеет предсказывать свое будущее и готов оградить Олю от всех бед. Но впечатлит ли ее гора мышц? Перед премьерой «Плана Б» телеведущая рассказала о потенциальных женихах, съемках на Бали и ревности к Тимуру Батрутдинову.

«ДАЮ ШАНС»

- Опиши свои первые эмоции от встречи с участниками. Было волнение?

- Конечно, было, но опыт все же подсказывал, как лучше держаться. Для меня важна искренность и я старалась по первому же взгляду участников понять их цели и намерения. Если я вижу, что человек искренен, что есть стремление и желание быть со мной, подкрепленное какими-то действиями, поступками, а не просто голыми амбициями, то я дам шанс такому человеку. Всегда есть стимул для саморазвития.

- Был ли страх, что снова что-то пойдет не так, и ты снова обманешься?

- В жизни в любой момент что-то может пойти не так, никто из нас не застрахован! Бояться – значит не делать. А если делаешь, то не бойся! В любых отношениях, которые мы начинаем, всегда есть страх, мне кажется, это вполне нормально.

- Чем пытались тебя удивить участники? Были ли какие-то приятные потрясения?

- Пытались. А иначе как можно завоевать мое сердце в условиях такой конкуренции? Было много приятных моментов, но слезы и разочарования тоже были.

Ольга и Тимур должны помочь друг другу наладить личную жизнь. Фото: пресс-служба канала ТНТ.

- Вообще, чем можно удивить Ольгу Бузову?

- Меня можно удивить мелочами, которые трогают за душу. Мелочами, которые человек делает, понимая меня, чувствуя меня. Это очень тонкие вещи. Это не обязательно роскошь и шик. Вообще, меня может удивить то, что я никогда не ожидаю от человека.

- В прошлый раз ты выбирала место для съемок, как было в этот раз? Сразу определились с островом?

- Продюсеры проекта предложили остров Бали, и мне, и Тимуру это предложение понравилось. Это потрясающее место. Очень красивая природа, древние храмы, древние цивилизации, океан. В таких местах ты понимаешь, насколько важны духовные ценности. Для меня этот остров всегда будет окутан романтикой.

Тимур Батрутдинов для шоу похудел на 10 кг. Фото: пресс-служба канала ТНТ.

«БЫЛИ КРИТЕРИИ ОТБОРА»

- Ты отбирала претенденток для Тимура. Точно знаешь, какая девушка ему нужна? Было ли у тебя свое мнение о происходящем?

- Да, я отбирала девушек для Тимура вместе с его другом Гариком Харламовым. Иногда со стороны гораздо виднее, кто пришел с открытым сердцем и намерениями, а кто пришел ради каких-то своих целей. У меня были, конечно, свои критерии отбора. Внешность, ум, чувство юмора – первое, на что я обращала внимание.

- Не возникало ли ревности к Тимуру?

- Мы с Тимуром хорошие друзья, у нас с ним теплые отношения. Мы пришли на шоу найти свою любовь. И Тимур, и я пытались все же погрузиться в происходящее у каждого. И для ревности, если честно, просто не было времени. Да, и потом – какая ревность? Я же знаю, что я самая лучшая (смеется).

- Ты легко распознаешь ложь? Или все же ты доверчивая?

- Я очень доверчивая. И мне всегда хочется верить в искренность людей. Я очень много от этого в жизни страдала. Я пытаюсь сейчас быть более жесткой, но когда дело касается чувств, это иногда бывает сложно.

Бузова вновь ищет любовь. Фото: пресс-служба канала ТНТ.

- Перед «Замуж за Бузову» ты говорила, что зрители увидят другую Ольгу Бузову. А какую Ольгу Бузову увидят зрители «Плана Б»?

- Знаете, у меня 16 миллионов подписчиков в инстаграме, и каждый видит меня такой, какой хочет видеть. Хейтеры всегда видят только негатив, есть те, кто искренне за меня переживает и желает добра. Я буду настоящей, потому что нет смысла играть роль, когда речь идет о любви и чувствах.

НА ЗАМЕТКУ

Телешоу «План Б» стартует на ТНТ с 13 октября. Новый выпуск – каждое воскресенье в 20.30.

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