За платные парковки штрафовать будут: Смольный договорился с полицией

"Халява" кончилась. В скором времени петербургским автомобилистам все же придется оплачивать штрафы за парковку, которые с них никак не могли взять. Речь идет о стоянке в центре города, где имеются платные зоны. Раньше Смольный не мог выписать квитанцию, так как данные водителей были только у ГИБДД, но теперь стороны договорились.

- Мы поговорили и они (МВД - прим. ред.) нашли способ как эту проблему решить. В течение года все должно заработать, - заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

Напомним предысторию: Петербург - второй город в России (после Москвы, разумеется), где была введена платная парковка в центре. Несколько лет назад на улицах Северной столицы появились паркоматы - автоматы для оплаты стоянки, а по дорогам стали ездить специальные авто, фиксирующие время парковки и нарушителей, не заплативших за нее.

Идея была отличной, вот только присылать квитанции оказалось некому. База данных водителей есть только у ГИБДД, а гаишники в ситуацию не вмешиваются - не их зона ответственности, ведь тут нарушение не правил дорожного движения, а оказания платных услуг. Соответственно, выписывать штрафы и собирать деньги должны структуры Смольного. Вот только как по номеру машины узнать ее владельца? МВД, согласно закону, отказывалось давать личные сведения водителей без их личного согласия. А кто его даст?

Ситуация была патовой: нарушитель есть, но кто он - неизвестно. Точнее известно, но только полиции, а она молчит. В Москве власти давно договорились с МВД. Теперь, судя по всему, смог это сделать и Смольный.