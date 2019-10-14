Ленобласть стала лидером России по вводу жилья

В России каждый год вводится больше 75 миллионов квадратных метров жилья. А за прошлый год абсолютным лидером по стране стала Ленинградская область. Это следует из рейтинга регионов по вводу жилья, которое подготовило «РИА Новости». Специалисты, основываясь на данных Росстата, проанализировали показатели с июля 2018 года по июнь 2019 года по всей стране в пересчете на одного жителя региона.

Так, выяснилось, что в Ленобласти за прошлый год на одного человека пришлось по 1,221 квадратного метра нового жилья. На втором месте расположилась Московская область. Там за последний год было введено в эксплуатацию 1,111 квадратных метров на человека. Тройку замыкает Тюменская область с 0,881 новых квадратных метров на жителя.

Что касается Петербурга, он вошел в двадцатку рейтинга – оказался на 14-й строчке. На каждого горожанина у нас пришлось по 0,666 квадратных метров нового жилья. При этом если брать вообще всю жилплощадь Северной столицы, то на каждого петербуржца в среднем приходится по 25,4 квадратных метров. Сравним с Ленобластью – там по 29 квадратных метра.

– Эти высокие показатели – результат открытой политики региональной власти по отношению к строительному рынку, а также льготных условий работы застройщиков, их участия в компенсационных программах по выкупу социальных объектов, – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В самом конце рейтинга оказались Мурманская и Магаданская области, а также Чукотка. Там за прошлый год ввели меньше 0,100 квадратных метра жилья.

КСТАТИ

За последние четыре года в Ленобласти появились целые города – Новогорелово, Мурино, Кудрово. В них десятки тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия. А на протяжении последних нескольких лет в 47 регионе уровень ввода жилья стабильно составляет около 2,5 миллиона квадратных метров в год.