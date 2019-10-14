Школьник в Ленобласти умер через неделю после выписки из больницы

«ЗДОРОВ»

В Ленинградской области выясняют причины гибели 14-летнего школьника. Днем 11 октября Михаил (имя изменено, - прим.ред.) вернулся домой с учебы, а спустя несколько часов скончался. Подросток пожаловался на плохое самочувствие около семи вечера. Родителям он рассказал о слабости и тошноте. После того, как сына вырвало, они вызвали скорую помощь.

Медики прибыли по адресу через полчаса после вызова. Врачи сделали Максиму укол, но это не помогло. Девятиклассник скончался на руках у докторов.

Известно, что подросток учился в коррекционном классе школы-интерната. Семья считалась благополучной, на учете не состояла. Сейчас родители ждут результатов медицинской экспертизы.

После происшествия доследственную проверку начал Следственный комитет по Ленинградской области. Мама Максима рассказала, что в начале месяца ее сына отправили в городскую центральную больницу Приозерска с подозрением на гастрит. Диагноз не подтвердился. 4 октября Максима выписали из медучреждения. Парню заявили, что он здоров.

«ВИНЫ ВРАЧЕЙ НЕТ»

На следующий день в больницу приехали следователи. Они изъяли медицинские документы, чтобы изучить историю болезни пациента. В это время новость о ребенке, «умершего после укола врача», уже облетела местных жителей. Они ополчились на учреждение с требованием наказать виновных.

- Из головы не выходит целый день. Как будто это мое горе, - пишут пользователи. – То, что человек умирает в 14 лет от неправильного диагноза - это ненормально. Стоит задуматься.

Родители мальчика общаться со СМИ не хотят. Зато о предварительных результатах проверки рассказали в Следственном комитете. Силовики уверены, что вины медиков в произошедшем нет.

- Следственный комитет продолжает доследственную проверку по факту гибели 14-летнего подростка, - рассказывают в пресс-службе ведомства. – Врачи скорой помощи провели реанимацию, но действия не увенчались успехом. Каких-либо нареканий и претензий к медработникам нет. Сейчас проводятся необходимые мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего.

На то, чтобы установить причины смерти ребенка, экспертам потребуется около месяца.