В «Артеке» наградили победителей проекта «Театр-дети»

Восемьдесят два ребенка, представляющих восемь федеральных округов (ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО, УФО, СФО, ДФО) и набравших наибольшее количество баллов от региональных жюри, получили награды за победу в региональном этапе конкурсов. Победителям вручили грамоты от дирекции конкурсов, благодарственные письма от Министерства культуры РФ и памятные сувениры.

Семь победителей федерального этапа конкурсов, которые получили наибольшее количество баллов от федеральных жюри, получили дипломы от дирекции конкурса, благодарственные письма от Министерства культуры РФ и специальные призы.

Победителями федерального этапа Всероссийского конкурса рисунков, посвященных театру, стали:

- Софья Павелко, республика Ингушетия

- Анастасия Семенова, Ростовская область

- Алина Киселева, Пермский край.

Победителями федерального этапа Всероссийского конкурса театральных сочинений «Пишем о театре!» стали:

- Андрей Ковалев, Белгородская область

- Вера Кузнецова, г. Санкт-Петербург

- Анна Лобанова, Тульская область

- Илья Миненков, республика Хакасия.

Детей из восьми федеральных округов поздравили заместитель директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Эдита Эдуардовна Исаакян, ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский и директор АНО «Русские сезоны» Алексей Лебедев.

- Зачем ГИТИС принял участие в этом проекте? У нас и так 300-400 человек на место, но мы очень хотим, чтобы к нам пришли те дети, которые, возможно, не верили в свои силы, но получив все эти призы и награды, они соберутся, приедут и поступят к нам, а мы получим замечательных абитуриентов. Послушав названия городов, из которых приехали победители, мы как будто проехали только что по всей России! Спасибо организаторам и участникам за такой прекрасный праздник искусства! – отметил ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский.

Тридцать семь детей – представители детских театральных коллективов «Таблица умножения» (Москва) и «Школа искусств – детский музыкальный театр» (Реутов, Московская обл.) – получили награды за победу в фестивале «Москва-Театр-Школа».

Весь день во Дворце Суук-Су работала выставка картин-победителей Всероссийского конкурса рисунков, посвященных театру. После церемонии награждения юные таланты увидели спектакль, ставший лучшим в «театральной битве». Творческое состязание проходило в «Артеке» во время осенней смены с участием профильных театральных отрядов детских лагерей МДЦ. Еще в конце сентября финалисты конкурсов приехали в «Артек» на полноценную смену по новой специальной программе Art-ТЕАТР.

5 октября часть детей-победителей конкурсов в рамках проекта «Театр-дети» наградили в Москве в Детском музыкальном театре имени Н. И. Сац. Среди награжденных были дети, получившие путевку в МДЦ «Артек» на одну из летних смен 2020 года.

На мероприятии выступили художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н. И. Сац, заслуженный деятель искусств РФ Георгий Исаакян, ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий и заслуженный учитель России, заведующая литературно-педагогической частью Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н. И. Сац Роксана Сац.

В течение 2019 года под эгидой проекта «Театр-дети» состоялись Всероссийский конкурс детских рисунков, посвященных театру, Всероссийский конкурс театральных рецензий «Пишем о театре!», Фестиваль школьных театральных коллективов Москвы и Московской области «Москва-Театр-Школа», была организована работа Школы блогеров для детей. Масштабная акция «Театральные зарисовки: мастер-классы и творческие встречи» объединила интерактивные спектакли, встречи и лекции по всей России: мероприятия призваны были увлечь детей театром и побудить их заняться творчеством.

СПРАВКА

«Театр-дети» – масштабный культурно-социальный проект, приуроченный к Году театра в России. В реализации проекта участвуют Министерство культуры РФ, Союз театральных деятелей РФ, ГИТИС, РГИСИ, Школа-студия МХАТ, Театральный институт им. Б. Щукина, ВТУ им. М. С. Щепкина. Инициатива демонстрирует детям традиции мирового и русского театра, его историю и различные направления.

Среди задач проекта – проведение просветительских мероприятий с участием ведущих театральных коллективов и творческих вузов России, создание условий для развития творческих способностей, театрального искусства, приобщение детей к российскому духовному наследию и театральной культуре, популяризация театрального искусства среди молодежи, создание коммуникационной среды и условий для самореализации, повышение социальной и творческой активности подрастающего поколения.

Елена Балоболова

* Реклама