Всемирный день чистых рук: гигиена для каждого

15 октября – важный день, чтобы в очередной раз напомнить миллиардам людей во всем мире о важности соблюдения элементарных правил гигиены. Одним из 10 официальных партнеров1этого глобального мероприятия выступает компания Essity2, производитель гигиенической продукции популярных брендов Tork, Zewa, Libero, Libresse, TENA, приоритетом которой является обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех людей в мире в любом возрасте.

Всемирный день чистых рук был учрежден Глобальным партнерством по мытью рук – коалицией, соединяющей в себе экспертизу, опыт, идеи, ресурсы и возможности коммуникации с широкой общественностью и бизнесом по всему миру для продвижения идеи гигиены рук. Тема Всемирного дня чистых рук в 2019 году – «Чистые руки для каждого»,целью которой является продвижение мытья рук с мылом. Ведь во время обычного мытья рук именно с использованием мыла удаляется до 90% загрязнений, что позволяет на треть сократить количество случаев диареи у детей, а также на 20% уменьшить число респираторных заболеваний, таких как пневмония2.В этом году организаторы также сделали акцент на развитие просветительских программ по гигиене рук для детей в развивающихся странах.

Для Essity и одного из ведущих брендов компании, торговой марки Tork, тема гигиены рук занимает особенное значение. Являясь одним из мировых лидеров по производству товаров для гигиены и здоровья, компания Essity собрала обширную базу знаний и данных, подтверждающих существование тесной связи между гигиеной, здоровьем и благополучием. Компания регулярно проводит исследования на тему гигиены рук, выступает экспертом в данной области. Под эгидой торговой марки Tork проводятся просветительские мероприятия для детей и учащихся детских садов и начальных школ. В 2018 году компанией было проведено глобальное исследование «Сила рук»3, результаты которого показали, что:

- Почти 50% респондентов утверждают, что они охотнее пожимают руку другому человеку, если знают, что тот тщательно моет руки

- Приблизительно 3 респондента из 10 считают, что надлежащая гигиена рук снижает дискомфорт при контакте с незнакомыми людьми

- Уверенность в том, что другие люди тщательно моют руки, благотворно влияет на внутреннее состояние 8 респондентов из 10

- 8 из 10 респондентов говорят, что моют руки, чтобы защитить себя, и только 1 респондент из 10 моет руки, чтобы защитить других

- Женщины моют руки на 30% чаще мужчин

Компания Essity вносит свой вклад в просвещение и обучение бизнес-партнеров и работников индустрии профессиональной гигиены. При поддержке торговой марки Tork в 2019 году была выпущена книга «Безопасное питание. Как не отравить гостей в ресторане. Вся правда о ХАССП» (ХАССП – это анализ рисков и критические контрольные точки, прим.) Константина Кривошонка, главного санитарного врача Федерации рестораторов и отельеров России. В сотрудничестве с Константином Кривошонком торговая марка Tork продвигает и развивает стандарты НАССР в России, принимает участие в международных и региональных обучающих мероприятиях для поваров, разрабатывает экспертные и обучающие материалы для соблюдения принципов HACCP на предприятиях общественного питания. За свои заслуги в области развития гигиенических решений для поваров и высокое качество продукции торговая марка Torkбыла высоко оценена Национальной Гильдией шеф-поваров.5

«Улучшение гигиены рук - одна из наиболее важных и экономически эффективных мер по сокращению распространения вирусных заболеваний и инфекций. Это простое правило, как и в каких случаях нужно мыть руки, поможет улучшить гигиену в критических условиях и создать более здоровую атмосферу в любых сферах – от учебных, медицинских учреждений до ресторанов и отелей. Наша задача – предлагать инновационные гигиенические решения для наших партнеров и конечных клиентов, а также помогать им глубоко разбираться в теме, учиться переосмысливать бизнес с точки зрения гигиенической безопасности», - комментирует Максим Барков, коммерческий директор Essity Professional Hygiene.