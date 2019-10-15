Тысячи Stories в соцсетях: как фанаты «Ленинграда» делились эмоциями с концерта

Завершающий концерт прощального тура группировки «Ленинград» стал самым рекордным во всех отношениях. Больше 67 тысяч зрителей! Тонны звука и света. И это еще не все

МТС подсчитала мобильный трафик, сгенерированный 12 октября на стадионе «Газпром Арена».

Петербуржцы и гости города, смотревшие шоу на стадионе, проговорили более 60 000 минут и сгенерировали через сети МТС объем трафика, которого хватит примерно на неделю круглосуточного просмотра онлайн-видео в формате высокой четкости.

Фанаты активно делились впечатлениями от концерта любимой группы: мобильный интернет-трафик, переданный от абонентов МТС, можно сравнить с непрерывным прямым эфиром в соцсетях в течение 10 суток.

- Ажиотаж во время концерта столь популярного в Петербурге, да и во всей России, коллектива и соответственно повышенная нагрузка на сеть вполне предсказуемы, – отметил технический директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленобласти Дмитрий Смирнов. - Развернутая на стадионе сеть МТС доступна не только на трибунах, но также полностью покрывает еще и кафе, рестораны, vip-зоны, галереи, служебные и технические помещения стадиона. При этом используемое оборудование и новейшие телеком-решения позволяют обеспечить стабильную голосовую связью и доступ в интернет такого качества, что даже при максимальном заполнении десятки тысяч зрителей смогли одновременно говорить и вести онлайн-трансляции в соцсети в высоком разрешении».