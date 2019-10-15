2019-10-15T23:48:06+03:00
Общество

Отстояли со скандалами: Лесотехнический университет Петербурга не захотел объединяться с СПбГУПТД

Заседание ученого совета предварил громкий скандал с ректором, недовольным съемкой происходящего [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Студенты и преподаватели смогли отстоять свой университет. Фото: СПбГЛТУСтуденты и преподаватели смогли отстоять свой университет. Фото: СПбГЛТУ
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Старейший лесотехнический университет России СПбГЛТУ не собирается объединяться с СПбГУПТД. Это стало известно по итогам заседания ученого совета вуза 15 октября.

- Ура! Большинством голосов принято решение - против объединения! – с радостью сообщили итоги ученого совета в паблике «Совет обучающихся СПбГЛТУ | Студсовет» в соцсети «Вконтакте».

Учащиеся рассказали, что заседание началось со скандала. Ректор СПбГЛТУ Юрий Беленький отказался начинать обсуждение «под дулом камер».

- Он предлагает запретить съемку. Про конституционные права, похоже, не слышал. Все против. Так что снимаем, - рассказывали в онлайн-режиме очевидцы.

Исходя из видеозаписи в группе студсовета, позже у руководителя университета не выдержали нервы. В какой-то момент Беленький вырвал смартфон из рук девушки, снимавшей его. После это ректор поспешил удалиться с гаджетом в неизвестном направлении. Студенты посоветовали написать пострадавшей заявление в полицию.

Напомним, что ранее студенты и преподаватели старейшего лесного вуза страны записали видеобращение к нескольким лидерам нашего государства – Путину, Медведеву, Матвиенко, Володину и другим. Студенты умоляли остановить развал лесного образования и выступили против объединения с другим крупным вузом города – Санкт-Петербургским университетом промышленных технологий и дизайна.

– Очевидных оснований для присоединения, кроме попытки решить накопившиеся управленческие проблемы, нет, - сетовали возмущенные.

Добавим, что Дмитрий Медведев поручил Минприроды и Минпромторгу России с участием федеральных органов исполнительной власти и организаций представить до 3 октября предложения по поддержке Санкт-Петербургского лесотехнического университета. На базе вуза хотят создать отраслевой научно-образовательный центр.

Ректор дебошир украл телефон - СПбГЛТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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