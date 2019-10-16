Не придется расшифровывать почерк врачей: в поликлиниках Петербурга введут электронные медицинские карты

В среду, 16 октября, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел рабочий объезд в Выборгский район. Он проверил социальные учреждения и рассказал о том, как были выполнены его мартовские поручения. В частности, медицинские учреждения перешли на систему «Бережные поликлиники». Глава города отметил, что среди них 75 детских и 30 взрослых. Программу планируют продлить до 2020 года включительно, чтобы перевести на эту систему все городские .

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Беглов, уроки танцев и скалолазанья в школах и бережливые поликлиники 00:00 00:00

Также для всех видов медицинских учреждений введут общую базу. Еще одно нововведение – это переход на электронные медицинские карты.

- Главное - больше не придется расшифровывать почерк врача. Общая информационная система создана для того, чтобы жители нашего города могли иметь свой личный медицинский кабинет. На реализацию этого проекта мы заложили соответствующие деньги в бюджет. Думаю, что за 3-4 года мы перейдем с бумажных на электронные карты, - отметил Губернатор.

Также Александр Беглов сообщил о планах на детские образовательные учреждения. В каждую новую школу будут внедрять не только бассейны, но и современные спортивные опции. Например, это будут скалодромы или оборудованные помещения для занятий танцами. По мнению губернатора, молодежь должна уметь танцевать, чтобы поддерживать статус города как культурной столицы. Также будет утвержден родительский совет, который сможет самостоятельно проверять качество детского питания.

После осмотра парков, глава города отметил особенности их благоустройства. Например, рассказал о выпущенных в водоемы садов рыб, созданных площадок для птиц. Помимо этого он оценил качество освещения и наличие в парках видеонаблюдения и тревожных кнопок. Губернатор сообщил, что в парках станет еще светлее: планируется добавить около 600 осветительных опор. В планы так же входит увеличение количества туалетов и укрытий от дождя. В целом в этом году в порядок были приведены 144 парков и садов.

- Мне все понравилось, - констатировал Александр Беглов.