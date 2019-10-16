Зачем нужны профстандарты

Времена, когда на работу брали по принципу «главное, что человек хороший, а остальному научим» остались в прошлом. Еще в мае 2015 года в России вступила в силу статья 195.3 Трудового кодекса «Порядок применения профессиональных стандартов». Цель нововведения — укрепить экономику и систему образования.

Что такое профстандарты? Упрощенно говоря, это свод навыков и компетенций, которыми должен обладать современный специалист, своего рода гарантия качества его работы.

Работодатели должны «оглядываться» на профстандарты, если того требует Трудовой кодекс, федеральный закон или нормативный акт. Сказано, к примеру, в документах, что человек, занимающий определенную должность, должен быть компьютерно грамотным, (а это сегодня касается чуть ли не всех профессий) — значит, так тому и быть. Ведь нововведение затрагивает все предприятия, независимо от формы собственности: поблажек нет даже для индивидуальных предпринимателей.

Фото:freepik.

Сотрудникам со стажем – тем, что работают не первый год, повезло. Специалистов с «пробелами» в той или иной сфере просто отправили на переобучение и повышение квалификации. А вот «новеньким» уже сложнее. Теперь организация не имеет права нанимать работника, если у него нет документа о наличии необходимой квалификации. Даже если он очень-очень понравился, и на собеседовании убедительно клялся, что «может все, что требуется в объявлении о вакансии». И касается это не парочки специальностей, а чуть ли не всех востребованных на рынке труда профессий. Так, в перечне профстандартов на сайте Министерства труда более 500 пунктов: от маляра и винодела до дизайнера и врача-кибернетика.

Конечно, в некоторых случаях профстандарты имеют рекомендательный характер. Однако даже тогда стоит задуматься о получении заветного документа о квалификации: он поможет вам укрепить свои позиции на рынке труда. Ведь если вы придете устраиваться на работу мечты с этим документом, — в то время как у конкурента будут лишь хвалебные оды в свой же адрес, отдел кадров явно окажется на вашей стороне. Более того, можно будет рассчитывать на более высокую зарплату. Да и чего греха таить: современный рынок труда беспощаден. Кто знает, чем придётся заниматься завтра. А новая — да еще и востребованная — специальность, полученная в соответствии с профстандартами, никогда не будет лишней.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

Подыскивая место для учебы, не стоит гнаться за «уникальными методиками» и экспресс-курсами, которые предлагают овладеть сложной специальностью за пару-тройку академических часов. Учеба — труд, причем труд долгий. Поэтому чем насыщенней программа, тем лучше. Как говорится, тяжело в учении… А чтобы «бой» не оказался таким же сложным, и чтобы ничто не помешало вам найти хорошую работу, идти нужно исключительно в учебный центр с лицензией Комитета по образованию Петербурга. В таком заведении после учебы вы получите диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации, а не «филькину грамоту», которая пригодится только для того, чтобы рассмешить работодателя. Кроме того, не забудьте убедиться, что курсы, на которые вы записываетесь, учитывают требования профстандартов. Важно понимать, что продолжительность программы профессиональной переподготовки не может быть менее 250 академических часов, а повышения квалификации — не менее 16 академических часов. Это регламентируется Приказом Минобрнауки от 1 июля 2013 года.

В Петербурге уже давно зарекомендовал себя образовательный центр «Базис», предлагающий 87 учебных программ по более чем 25 специальностям — в том числе в соответствии с требованиями профстандартов.

—У нашего центра есть лицензия, поэтому мы имеем право оформлять подтверждающие документы о прохождении обучения установленного образца. После курсов выдается диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации, по некоторым направлениям присваивается разряд и квалификация. Мы также помогаем нашим ученикам с поиском работы. По отдельным курсам проводится практика и стажировка непосредственно по месту будущей работы, — рассказали в «Базисе».

ПРИБЫЛЬНОЕ ДЕЛО

Получить профессию кадровика, бухгалтера или секретаря — значит сделать ценный вклад в собственное будущее: эти работники стабильно входят в перечни самых востребованных на рынке труда Санкт-Петербурга и России. И все три специальности в учебном центре «Базис» можно освоить в соответствии с профстандартами.

Четырехмесячный курс «Менеджер по персоналу» позволит овладеть знаниями в области управления персоналом и получить целостное представление о профессии. Так, студенты смогут детально проработать каждое из функциональных направлений HR: от найма и адаптации сотрудников до мотивации и создания корпоративной культуры.

На курс «Бухгалтера-персонала» уйдет уже шесть месяцев. Он рассчитан на углубленное изучение бухгалтерского учета и является полновесной профессиональной программой обучения. В нее входит изучение налоговой отчетности, финансовый учет, особенности ведения налогового учета по упрощенной форме налогообложения (УСН), ЕНВД, а также работа в программе 1С: Бухгалтерия 8.

Чтобы стать секретарем руководителя, нужно будет отучиться четыре месяца. После курса выдается диплом о профессиональной переподготовке с присвоением 6 уровня квалификации. Наличие профессиональных знаний, практических навыков и диплома позволит претендовать на должность помощника руководителя, секретаря руководителя, делопроизводителя в организациях любых форм собственности. До 21 октября в учебном центре «Базис» действует скидка 15% на курсы по профстандартам.

ЧЕМ БЫ ЕЩЕ ЗАНЯТЬСЯ

Также в «Базисе» обучают менеджеров, IT-специалистов, дизайнеров и даже флористов. Более того, здесь можно подтянуть английский в нужной сфере — например, IT и деловое общение — или же выучить его с нуля.

А тренинги центра пригодятся специалистам любой сферы. Причём не только на работе, но и попросту в жизни. Так, можно овладеть ораторским искусством. 40-часовой курс риторики включает постановку голоса, развитие техники речи, использование в общении жестов и развитие речевой эрудиции.

Кроме того, «Базис» предлагает тренинги по публичным выступлениям, деловым переговорам и даже столовому этикету для бизнеса.

—Мы стремимся создать все условия для того, чтобы нашим ученикам было удобно. Профессиональные курсы можно совмещать с работой или учебой. Разные варианты графиков позволяют подобрать оптимальный именно для вас, — добавили в учебном центре.

Кстати, в соответствии с постановлением Правительства РФ, с 2019 года все документы о дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке вносятся в «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». Учебный центр «Базис» имеет право вносить свои документы в этот реестр.

НАША СПРАВКА

Учебный центр «Базис» — это Авторизованный центр Сертификации 1С. Образовательное учреждение проводит тестирования на получение именного сертификата «1С:Профессионал». Также «Базис» является Авторизованным учебным центром AUTODESK. Эта программа — один из важнейших инструментов в работе архитекторов, инженеров, конструкторов. Обучение проводят сертифицированные преподаватели, что позволяет в максимально быстро и эффективно освоить самые современные версии программ. По окончании обучения в центре ATC Autodesk выдается сертификат, который признается во всем мире.

Статус Авторизованного центра тестирования CERTIPORT позволяет принимать экзамены не только по продуктам компании Autodesk, но и по программным продуктам Microsoft® - Microsoft Office Specialist, технические экзамены Microsoft® - Microsoft Technology Associate, по продуктам компании Adobe и многое другое.

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