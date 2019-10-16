«Душил пятиклассника, ломал челюсть женщине»: Отцам грозит 12 лет тюрьмы за самосуд над «маньяком, который с ножом нападал на детей»

«НОРМАЛЬНО БЫЛО НОЖ ДОСТАВАТЬ?»

- Поймали. Сейчас разбираться будем. Вот так вот поселок терроризировать! Сам что скажешь? –видео с такими словами на днях попало в Интернет. В центре сюжета – привязанный к столбу мужчина. Дело происходит в поселке Цигломень под Архангельском.

- Не я это, - выдыхает избитый мужчина.

- А че ты нож на малолеток наставляешь, - слышится женский крик за кадром. - Нормально было нож доставать?

После этих слов в мужчину получает серию очередных ударов. Кто-то из толпы призывает дождаться полицию. Другие парируют: «Девушку душили, кто разобрался? Полиция разобралась? А если бы это была ваша дочь?».

Привязанный к столбу в ответ снова шепчет, что он ничего не делал. Но большинство в толпе непреклонно: «Дети врать что ли будут? У нас деревня небольшая, все друг друга знают».

Мужчину нашли местные жители, они считают, что тот причастен к нападению на детей Фото: "КП-Петербург"

Самосуд продолжается.

Эта история произошла практически одновременно с жутким случаем в Саратове, где горожане устроили сход и штурмовали автомобиль полиции, чтобы отомстить убийце девятилетней школьницы. Но если в Саратове к поискам ребенка правоохранительные органы активно подключились, то в Цигломене все заявления о маньяке, по словам местных жителей, просто игнорировали. Правда, одна жалоба в МВД все же зафиксирована. А дальше по деревне стали расходиться слухи о маньяке, который с ножом нападает на женщин и детей.

- Дети боятся идти в школу, потому что прямо рядом с ней напали на женщину, сильно ее избили. Сейчас она в больнице, - рассказала «КП» местная жительница Александра.

- Жертвами становились даже женщины преклонного возраста, - вторит ей другая местная жительница Ольга (имя изменено, - прим. ред.) – Их калечили и отбирали сумочки. Писали заявление в полицию, но ближайший к нам участок находится за двадцать километров. Естественно, никого не поймали.

ПРОВЕЛИ РАССЛЕДОВАНИЕ

Нападения, по словам местных, начались полтора месяца назад, и с каждым днем их становилось все больше. Полиция бездействовала. Поэтому жителям поселка и пришлось провести собственное расследование.

- Этот мужчина, его зовут Александр, напал на пятнадцатилетнего подростка с ножом, забрал у него деньги, - рассказала «КП» местная жительница Юлия Черемушкина. - На пятиклассника напал, начал его душить. Хорошо, что мимо проходили люди, которые его спасли. Еще одной женщине сломал челюсть и руку, забрал у нее банковскую карту.

Так предполагаемый преступник выглядит в обычной жизниФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Муж Юлии, 37-летний Андрей (имя изменено, - прим. ред.) и был одним из тех, кто нашел «маньяка». Герой Цигломеня работает строителем. У него двое дочерей, которые ходят во второй и в пятый класс. 13 октября он выпивал вместе с друзьями. Мужчины обсуждали, как защитить своих детей от преступника. К тому моменту в интернете уже выложили адрес, где живет Александр.

- Раньше туда и полиция приезжала, но все безрезультатно. Просто никто не открывал дверь, - рассказывает Юлия. – Но мужа и его друзей впустила девушка Александра. Они усадили «маньяка» в авто и повезли на центральную улицу. Там уже была толпа. После того, как люди его опознают, Александра хотели отвезти в полицию.

«МАНЬЯК» СТАЛ ЖЕРТВОЙ

Привязывать к столбу «маньяка», по словам местных, изначально никто не хотел. Это сделали после того, как Александр пытался сбежать.

- Все, кто был на этой площади, его опознали. Говорили, что это он нападал на детей, - продолжает Юлия.

Самого мужчину отпустили на свободу Фото: vk.com/novoepomorie

Женщины из толпы вызвали полицию. Но те, по словам сельчан, ехали полтора часа. А когда все же доехали, то забрали в отделение и избитого Александра, и Андрея с его друзьями.

- По версии следствия, подозреваемые приехали домой к 35-летнему потерпевшего, ударили его рукой по голове и, угрожая, потребовали покинуть квартиру, - рассказывают в СУ СКР по Архангельской области. - На улице они били потерпевшего, после чего посадили в багажник автомобиля и отвезли на улицу Мира (на площадь, где произошел сход, - прим. ред.). При помощи буксировочного троса его привязали к столбу линии электропередач.

На строителей сейчас возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека по предварительному сговору с применениям насилия». Им грозит до 12 лет колонии. Сами же мужчины свою вину признают только частично.

В поселке уже намечается митинг в поддержку строителей. Самого же «маньяка» отпустили домой.

КСТАТИ

Кто на самом деле нападал на детей и женщин в поселке, и были ли вообще эти нападения – пока вопрос открытый.

- Версия подозреваемых о том, что потерпевший совершил ряд преступлений, будет проверена в ходе следствия, - рассказали в Следственном комитете.

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