Преступники им сами готовы сдаться: Читатели сайта KP.RU выбрали «Красавицу в погонах 2019»

Их служба и опасна, и трудна. Но кто сказал, что эта служба не по силам для хрупких женских плеч? Работа силовиков завораживает. Но еще больше завораживает, когда ее выполняет прекрасная красавица в погонах. Многие преступники таким стражам порядка сами бы с радостью сдались с поличным. Ведь им по силам и приготовить обед любимому, и воспитать ребенка, и схватить грозного жулика. В общем, не девушка, а мечта. «Комсомольская правда-Петербург» подвела итоги конкурса, в котором наши читатели выбирали самую обаятельную сотрудницу силовых структур.

В конкурсе «Мисс КП в погонах» приняли участие сотрудницы различных ведомств силовых структур Петербурга и Ленинградской области. Читатели «Комсомолки» остановили свой выбор на трех участницах.

Первое место в конкурсе заняла начальник пресс-службы УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, майор внутренней службы Ольга Кончаковская. Ольга набрала 6 924 голоса.

Ольга КончаковскаяФото: Андрей ГАШЕВ

- Быть девушкой в погонах очень легко, - рассказал «Комсомолке» Ольга. - Свою профессию я выбрала сразу после школы и уже более 15 лет прохожу службу. Выбор осознанный.У меня папа был в погонах. А красота работе не мешает, только помогает.

Конкуренты буквально наступали Ольге на пятки. С небольшим отставанием второе место среди самых обаятельных сотрудниц силовых структур заняла старший следователь третьего следственного отделения отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ленинградской области Ирина Клементьева. За нее проголосовали 6504 раза.

Ирина КлементьеваФото: Андрей ГАШЕВ

- Работа следователем сама по себе сложная для женщин и мужчин. Кто-то справляется, кто-то нет, - улыбается Ирина. - Я всегда хотела работать следователем. Еще в школе смотрела детективные сериалы. Мне всегда это было интересно.

И третье место также заняла представительница СУ СКР по Ленинградской области. Виктория Афанасьева была следователем по особо важным делам следственного отдела по городу Тосно. Она получила 2813 голосов.

Виктория АфанасьеваФото: Андрей ГАШЕВ

- Я не могу разделить два понятия: женщина и сотрудник силовых структур, - делится Виктория. – У нас в следствии есть работа с несовершеннолетними. Контакт с детьми, когда они жертвы или подозреваемые, больше достигает женщина. Это же касается половых преступлений. У меня родители проходили военную службу, работали также в МВД. И я определила свое будущее именно с погонами.

Победители конкурса получили призы от нашего партнера - сети салонов традиционного тайского, балийского и индийского массажа Royal Thai. За 3 место - подарочный сертификат "Тайские традиции". За второе место - подарочный сертификат "Очарование Таиланда". И за первое место подарочный сертификат "Восточное Блаженство".

Победительницы конкурса дали интервью радио "Комсомольская правда в Петербурге"Фото: Андрей ГАШЕВ

Также победительницы получили фотосессию от «Комсомолки» и интервью в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге».