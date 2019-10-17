С 2020 года финскую визу можно будет оформить на пять лет

Мечта любого петербуржца - получить долгосрочный шенген, чтобы свободно ездить по ближней и дальней Европе, не задумываясь о том, когда его виза кончится. Но если раньше финские визы делались обычно на полгода-год, то вскоре этот срок увеличится до пяти лет. Но не для всех.

- 2 февраля 2020 года вступает в силу новый шенгенский кодекс. Посольство и Генеральные консульства Финляндии начнут выдавать визы гражданам России сроком действия до пяти лет, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» глава Генконсульства Суоми в Северной столице Юсси Палмен.

Но выдавать пятилетние визы всем подряд финны не собираются. Во-первых: у человека за последние три года должна быть как минимум двухлетняя финская виза. А во-вторых: проситель не должен нарушать визовые правила. Другими словами, большая часть времени пребывания и совершенных поездок должны приходится на Финляндию.

Такая норма существовала всегда, но мало кто ее исполнял. «Откатать», то есть открыть визу через страну, ее выдавшую, а потом махнуть в Германию, Италию или еще куда - было привычным делом для петербуржцев. Теперь за этим станут следить строже.

Останутся неизменными и новые правила выдачи виз, введенные с 1 сентября 2019 года. Проситель должен будет подтверждать свое финансовое состояние и предъявлять бронь гостиницы, а также билеты на транспорт. Для однодневных шоп-туров достаточно выписки с банковского счета (справки о доходах с работы) и рукописного описания маршрута.

Зато есть две хорошие новости: стоимость 5-летней визы останется неизменной - 35 евро плюс консульские сборы, а подать документы можно будет за полгода до поездки, а не за три месяца, как раньше.

Еще раз напомним, что все новшества начнут действовать со 2 февраля 2020 года.

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