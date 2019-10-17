2019-10-17T15:28:35+03:00
Происшествия

«Он заколол ее кота и похвастался другу»: В Петербурге парикмахер, которая вывезла тело соседа на маршрутке, расчленила его из-за ссоры

Перед смертью мужчина жаловался на сожителей по коммуналке и хотел обратиться в МВД. Но друг его успокоил: «Не убьют же они тебя»
Анна СВЕТЛАКОВА
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Мужчина работал столяромМужчина работал столяромФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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«ВЫВЕЗЛА ТРУП НА МАРШРУТКЕ НЕСКОЛЬКИМИ РЕЙСАМИ »

После находки тела 49-летнего Виктора многие подумали, что с жертвой расправился кровожадный маньяк, не меньше. Труп пропавшего в марте столяра нашли через месяц после исчезновения. На страшную находку наткнулся петербуржец во время прогулки. Мужчина заметил пять подозрительных пакетов, которые лежали в овраге. Мешки были присыпаны землей. Приехавшая полиция вскрыла пакеты и обнаружила там останки хладнокровно расчаленного мужчины. Поиски убийцы заняли полгода. Все знакомые Виктора лишь разводили руками. Ведь врагов - закоренелых бандитов у погибшего не было.

- Он был талантливым столяром, - делятся друзья мужчины. - Реставрировал паркет в здании Генштаба, восстанавливал резные двери в Александро-Невской Лавре, делал резную тройку в ресторане, регулярно ездил в Москву, там проводил работы были в церквях.

Друзья Виктора даже предположить не могли, что убийца все это время жил в квартире жертвы. Спустя шесть месяцев сыщики пришли к соседке столяра по коммуналке. Как оказалось, именно дома и произошла кровавая бойня. Хладнокровие, с которым это провернула 41-летняя парикмахер Анастасии, поражает.

Мужчина пропал в марте Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мужчина пропал в мартеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Во время ссоры со своим соседом в коммунальной квартире женщина ударила мужчину молотком по голове, после чего нанесла множество ударов ногами, - рассказывают в СУ СКР по Петербургу. - Совершив убийство, подозреваемая расчленила тело жертвы, части которого в полиэтиленовых пакетах за несколько раз перевезла на маршрутке к месту их обнаружения.

Удивительно, но в этой же квартире кроме жертвы и подозреваемой жили еще двое соседей: мужчина-массажист и пенсионерка. Как они могли не заметить убийство и расчленение человека, остается загадкой. К слову, сам же жил в своей комнате один. Все его родственники погибли.

- В этой коммуналке было три комнаты, - рассказал «КП-Петербург» друг Виктора Андрей. - У Вилли (так его называли друзья – прим.ред.) бабушка умерла лет 12-13 назад. Лет 5-6 назад умер отец, в этой же квартире. На кухне ночью подавился куском мяса и задохнулся. Вилли тогда продержали в полиции больше суток.

В убийстве мужчины подозревается соседка Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В убийстве мужчины подозревается соседкаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«ЗАКОЛОЛ КОТА»

Следователи уже выяснили, что конфликт с соседями по коммуналке у Виктора был уже давно. Они просто не могли ужиться в одной коммуналке. Но все лишь разводили руками.

- У него было двое соседей: мужчина (массажист) и та женщина, - продолжает друг Виктора. - Насколько я понял, соседи сожительствовали между собой. У Вилли был конфликт с ними, сосед угрожал. Вилли собирался написать заявление в полицию. Просил меня пойти с ним и помочь, поддержать. Но как-то мы так и не пошли. Я и не придал значения. Сам недавно жил в коммуналке - у всех всегда есть претензии друг к другу. Сам же и успокаивал Вилимона: «Собака, которая лает - не кусается, ну, не убьют же они тебя». А если бы тогда написали заявление... возможно, ничего этого бы не было.

Кстати, многие друзья думали, что все эти полгода Виктор числился пропавшим. О том, что были найдены его останки никто не сообщал. Сами же соседи уже подтвердили конфликты Виктора и Анастасии.

- Сосед-массажист рассказал, что Виктор был неадекватным, ходил по дому с ножом и мог броситься, - поясняет источник «КП-Петербург». – Также выяснилось, что в один момент после очередной ссоры кот Анастасии пропал. Они его долгое время искали. Но так и не нашли. Оказалось, что его убил Виктор, заколол. В этом он признался своему другу в социальных сетях.

Сейчас Анастасию уже задержали и возбудили на нее уголовное дело по статье «Убийство». Ей может грозить до 15 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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