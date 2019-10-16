2019-10-16T19:53:46+03:00
Происшествия

Забила молотком, расчленила и вывезла тело на маршрутке: 41-летняя жительница Петербурга убила соседа по коммуналке

Шокирующее преступление произошло на Канонерском острове
Петр КИБЕР
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Бытовой конфликт в коммуналке закончился жуткой кровавой расправой.Бытовой конфликт в коммуналке закончился жуткой кровавой расправой.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Дикая и в то же время обыденная история произошла в Кировском районе Санкт-Петребурга. Весной 2019 года на Канонерском острове были обнаружены пакеты с человеческими останками.Именно так избавилась от тела своего соседа по коммуналке ничем неприметная петербурженка.

Око за око, зуб за зуб: петербурженка расчленила соседа за то, что тот убил ее кошку

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- По версии следствия, женщина 29 марта 2019 года в коммунальной квартире, расположенной в одном из домов по Кустарному переулку, в ходе ссоры со своим соседом, возникшей на почве длительных неприязненных отношений, ударила его молотком по голове, а также нанесла множество ударов ногами, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Санкт-Петербургу.

Произошла кровавая драма на Канонерском острове. Именно там, но в нескольких километрах от многоэтажки, где произошло убийство, и были найдены несколько черных полиэтиленовых пакетов. На них во время прогулки с собакой наткнулся местный житель. Из любопытства мужчина распаковал один из свертков и в ужасе отшатнулся - внутри лежали части человеческого тела. Полицейские нашли в мешках части правого бедра, голени, грудины, плеча, часть таза и куски кожи.

- Совершив убийство, подозреваемая расчленила тело потерпевшего, части которого в полиэтиленовых пакетах за несколько раз перевезла на маршрутке к месту их обнаружения, - сообщает жуткие подробности пресс-служба СК. - Погибшим оказался мужчина 1980 года рождения.

Надо сказать, что расчлененное тело было найдено лишь 5 апреля. Видимо, несколько дней у женщины ушло на то, чтобы разделать труп соседа в своей комнате. При этом в коммунальной квартире проживали еще двое человек, поэтому действовать надо было скрытно.

Судя по всему, предполагаемая убийца орудовала пилой (на останках эксперты нашли следы ножовки) средь бела дня. Женщина нигде не работала и могла дождаться, пока соседи уйдут по делам. И ей все удалось. Следователи не раскрывают тайн, как им удалось вычислить подозреваемую, но на это ушло полгода.

Сейчас 41-летняя уроженка Хабаровского края задержана, в ближайшее время ей предъявят обвинение по статье «Убийство». Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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