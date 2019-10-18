Skate America 2019: у Туктамышевой новая соперница, которая наступает ей на пятки

Совсем скоро в американском Лас-Вегасе начинается новый сезон по фигурному катанию. В США стартует первый этап из серии Гран-При, на котором будет происходить то, ради чего стоит включать телевизор.

Главная интрига ждет всех, конечно, в женском одиночном катании. В этом виде программы в новом сезоне будет много всего интересного. Во-первых, из-за новых действующих лиц. Это бывшие юниорки московского тренера Этери Тутберидзе, которых наконец-то допустили до взрослых соревнований. Одна из них чемпионка России 15-летняя Анна Щербакова и выступит в США.

Основной соперницей Щербакова петербургская императрица льда (как ее называют болельщики) - Елизавета Туктамышева. Девушки уже встречались на предсезонном турнире в Италии, и тогда опытная Елизавета проиграла, хотя имела преимущество после короткой программы. Кстати именно та короткая программа и наделала много шума в межсезонье. Все дело в том, что Туктамышевой надоело, что судьи ставили ей невысокие оценки за компоненты программы. Прыгает она тройной аксель, прыгает, а потом уступает соперникам в дорожках и вращениях. Поэтому летом Елизавета отправилась на сбор к модной ныне среди фигуристов канадке Ше-Линн Бурн. Известной тем, что ставит программы всем популярным спортсменам со всего мира и оттачивает компоненты до идеала. Около месяца работала она и с петербургской фигуристкой. По неофициальным данным, Туктамышева заплатила за эту работу около 10 тысяч долларов.

Новая программа получилась яркой, дерзкой. Елизавета была довольна. Она вернулась в Петербург, показала программу своему тренеру Алексею Мишину. А тот… не оценил. В срочном порядке все переделал на свой вкус. На прокатах в Москве Елизавета выступила уже с переделанной программой, которая не понравилась ни зрителям, ни специалистам. «Мой тренер всегда слушает спортсмена, но иногда его бывает сложно переубедить в чем-то», - говорила тогда Елизавета. Внутри команды шли нешуточные споры, в итоге Туктамышева настояла на своем. Катать она будет программу канадского специалиста. По крайней мере, на первых этапах Гран-При.

Выступит на нем и еще одна петербурженка — Станислава Константинова. В интервью накануне сезона девушка рассказывала, что за лето провела большую работу и обещала удивить зрителей. Но шансы на попадание в сборную в этом сезоне у 19 летней фигуристки довольно малы. Она заметно отстает в техническом плане и от Туктамышевой, и от московских «роботов», штампующих четверные прыжки легко и непринужденно. Без особых шансов на победу отправился в США и петербургский одиночник Дмитрий Алиев. В этом году на предсезонном прокате в Братиславе он впервые в короткой программе преодолел барьер в сто баллов. Но пока это слишком мало, чтобы бороться с сильнейшими фигуристами мира.

Расписание:

18 октября.

23.00 (время московское) Пары. Короткая программа.

19 октября

0.25 Мужчины. Короткая программа.

5.05 Танцы на льду. Ритм танец

7.00 Женщины. Короткая программа

23.00 Пары. Произвольная программа

20 октября

1.00 Мужчины. Произвольная программа

4.50 Танцы на льду. Произвольный танец

7.01 Женщины. Произвольная программа

21 октября

0.00 Показательные выступления

Елизавета Туктамышева, ТРИКСЕЛЬ в короткой программе, Finlandia Trophy 2019 E. Tuktamysheva SP.Короткая программа Елизаветы Туктамышевой на Finlandia Trophy 2019. Протоколы Алены и Лизы: https://imgur.com/a/1j6jiTx Оценка за короткую программу: 72.66 Техника: 39.72 Компоненты: 32.94 Промежуточное 2-е место по результатам короткой. 1-е место у Алены Косторной с результатом 77.25. Спасибо ледоколу за источник видео-трансляции: https://ok.ru/live/1413338701487

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