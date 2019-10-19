Умер вице-адмирал, руководивший учениями, во время которых затонул «Курск»

Северная столица скорбит по ушедшему Герою России, вице-адмиралу Михаилу Моцаку. Он скончался на 70-м году жизни в субботу, 19 октября, в Военно-медицинской Академии имени Кирова после длительной болезни.

Жизнь Михаила Васильевича была связана с военно-морским флотом с 1967 года – сразу после окончания школы. После училища он начинал с инженера лаборатории авиационно-ремонтной базы Тихоокеанского флота. Затем служил командиром боевой части на подлодке, помощником командира, старпомом. А в 1981-1985 годах сам был командиром атомной подлодки.

За долгие годы Моцак дослужился до командующего 1-й флотилии атомных субмарин Северного флота. Кроме того, его жизнь оказалась тесно связна с одной и самых страшных катастроф России. Он известен как один из руководителей учений, в ходе которых погибла подводная лодка К-141 «Курск» вместе со всем экипажем. На момент трагедии вице-адмирал был начальником штаба – первым заместителем командующего Северным флотом.

После трагедии, с июля по октябрь 2001 года, Моцак руководил и подъемом подлодки со дна Баренцева моря – экспедицией особого назначения.

Напомним, что атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск» затонул 12 августа 2000 года в ходе плановых учений Северного флота. Погиб весь весь экипаж – 118 человек.

После подъема «Курска», с 1 декабря 2001 года, Моцак был отправлен в отставку. Освободили от должностей тогда практически все руководство Северного флота. После отставки Михаил Моцак с 2002 по 2004 год был первым заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. С 2004 года сменил эту должность на помощника полпреда.