2019-10-21T11:35:24+03:00
Спорт

Гран-при в США: судей обвиняют в том, что они лишили серебряных медалей Туктамышеву и Алиева

Эксперты считают, что оценки были занижены ради спортсменов из Америки
Алена Скобарева
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Гран-при в США: судей обвиняют в том, что они лишили серебряных медалей Туктамышеву и Алиева. ФОТО: Инстаграм Елизаветы ТуктамышевойГран-при в США: судей обвиняют в том, что они лишили серебряных медалей Туктамышеву и Алиева. ФОТО: Инстаграм Елизаветы Туктамышевой
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На первом этапе серии Гран-при в американском Лос-Анджелесе петербургские фигуристы выиграли две бронзовые медали. При этом многие специалисты уверены, что судьи несправедливо лишили Елизавету Туктамышеву и Дмитрия Алиева серебряных наград.

Елизавета Туктамышева ехала в США бороться за золото. Конкуренцию ей, по всем прогнозам, должна была составить москвичка Анна Щербакова. Однако обе они провалили короткую программу, оставшись далеко от первого места. И Елизавета, и Анна в качестве оправдания сказали, что во всем виновата смена часовых поясов. Мол, организм не успел перестроиться под разницу во времени. Хотя спортсменки далеко не в первый раз летали на североамериканский континент. Неужели не научились еще адаптироваться?

- Невозможно предсказать как среагирует организм в каждом конкретном случае. Может «накрыть» и через день после прилета, и через неделю, - рассказал корреспонденту «Комсомольская правда в Петербурге» двукратный чемпион Европы в парном катании Александр Смирнов. - Причем туман в голове появляется резко и делать с ним что-то довольно трудно. Да, это так. Но в при этом все спортсмены, кроме американцев, находились в равных условиях. Жаловаться на разницу во времени на крупных стартах несерьезно.

В произвольной программе и Щербакова, и Туктамышева уже ошибались, но не так явно, что и позволило им взойти на пьедестал. Анна с двумя четверными стала чемпионкой, а ученица Алексея Мишина довольствуется бронзой. Тренер Туктамышевой пожаловался на судейство.

- Соревноваться с представителями Америки на американском континенте очень сложно. Не потому что американцы значительно превосходят нас, а потому что дома и стены помогают. Не понятно только почему эта формула достигает таких гипертрофированных размеров, - отметил Мишин.

- Я согласен с тем, что Лизе «придержали» оценки. К сожалению, с этим она сталкивается давно. И не только на международных соревнованиях, - отметил Александр Смирнов.

Кому уж точно не приходится жаловаться на судейство, так это второй петербургской участнице этапа Грап-При — Станиславе Константиновой. Пожалуй, такого проката от нее можно было ожидать только в страшном сне. Из 12 участниц Станислава заняла одиннадцатое место, при этом в произвольной программе и вовсе показав самый худший прокат.

- На взрослых соревнованиях нельзя показывать такое безвольное катание. Сложно сказать, что стало причиной такого провала. На прокатах в начале сезона Константинова выглядела весьма неплохо, - отметил Смирнов.

Сама фигуристка попросила прощения у всех своих болельщиков за «этот американский ужас».

Зато в мужском одиночном катании петербуржец Дмитрий Алиев неожиданно выиграл бронзу.

- Я видел прокаты Димы на предсезонных стартах. Они выглядели намного слабее, чем то, что он показал в США, - отметил Смирнов. - Сейчас же Алиев катался легко, уверенно. Я несколько раз даже пересмотрел как он выполнил четверной прыжок. Так легко, как будто это было три оборота.

И снова много вопросов у экспертов осталось к судьям.

- Было ощущение, что Джейсон Брауна «тащат». Все-таки справедливо, когда выше на пьедестале должны стоять фигуристы с четверными прыжками, - сказал Смирнов.

Елизавета Туктамышева. Короткая программа. Женщины. Skate America. Гран-при по фигурному катанию 201.Елизавета Туктамышева показала пятый результат по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Америке. Прокат российской фигуристки судьи оценили на 67,28 балла. Лидером по итогам первого дня соревнований стала американка Брэди Теннел. Второе и третье место на счету спортсменок из Японии Каори Сакамото и Вакабы Хигучи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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